Tené la suerte de tu lado con el Cronicazo: los números de la Gitana para la quiniela de este miércoles

Este miércoles 8 de abril hay una nueva oportunidad para jugar a la quiniela y probar suerte. La Gitana del Cronicazo trajo los números más atrasados y los más salidores.

Además, está disponible la sección semanal "Me lo dijo una Gitana", donde se encuentra a disposición una cifra elegida para cada signo del zodiaco.

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El Cronicazo del miércoles con todos los candidatos: ¿Qué indica la Gitana?





El número predilecto de esta semana para la quiniela es el "70". Lo escoltan el "29" bajo la denominación de "El salvador", mientras que el "67" y el "11" se presentan como "Los posibles", quedando el "33" como "El suplente". Por su parte, la sección "Me lo dijo una Gitana" estableció que la cifra de la suerte definitiva es el "41".

Ella cuenta con el apoyo del "24" como "La onda", el "98" como "Me juego" y el "43" como "La posta". En cuanto a los "Tres para ganar" que emergen del bolillero actual, los elegidos son el "36", el "08" y el "85". Finalmente, los sueños sugieren que las mejores alternativas son el "75", el "50", el "07" y el "92".

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Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?





Aries (del 21/3 al 20/4): "22" .

Tauro (del 21/4 al 22/5): "54" .

Géminis (del 23/5 al 21/6): "20" .

Cáncer (del 22/6 al 21/7): "99" .

Leo (del 22/7 al 21/8): "76" .

Virgo (del 22/8 al 22/9): "37" .

Libra (del 23/9 al 22/10): "13" .

Escorpio (del 23/10 al 21/11): "82" .

Sagitario (del 22/11 al 21/12): "08" .

Capricornio (del 22/12 al 20/1): "61" .

Acuario (del 21/1 al 19/2): "45" .

Piscis (del 20/2 al 20/3): "19".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este miércoles 8 de abril





"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "3458". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "3" con 26 sorteos; decena, el "3" con 25 sorteos; unidad, el "5" con 23 sorteos. Los más atrasados son el "76", el "04" y el "82", mientras que los más salidores son el "14", el "97" y el "22".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "3" con 46 sorteos; decena, el "0" con 13 sorteos; unidad, el "1" con 37 sorteos. Los más atrasados son el "82", el "06" y el "73". Los más salidores, el "70", el "23" y el "55".

El Cronicazo de este miércoles 8 de abril.

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "6" con 32 sorteos; decena, el "1" con 16 sorteos; unidad, el "8" con 40 sorteos. Los más atrasados son el "90", el "83" y el "68", y los más salidores son el "32", el "67" y el "93".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "0" con 53 sorteos; decena, el "3" con 45 sorteos; unidad, el "8" con 49 sorteos. Los más atrasados son el "08", el "44" y el "41", mientras que los más salidores son el "79", el "82" y el "07".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "7" con 23 sorteos; decena, el "8" con 29 sorteos; unidad, el "8" con 52 sorteos. Los más atrasados son el "11", el "62" y el "67". Los más salidores son el "04", el "70" y el "74".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "4" con 16 sorteos; decena, el "9" con 31 sorteos; unidad, el "7" con 25 sorteos. Los más atrasados son el "08", el "56" y el "90", y los más salidores son el "07", el "59" y el "38".

Los pozos del Quini 6 y el Loto Plus: ambos juegos reparten una fortuna





La "piñata" actual de $32.663 "palos" está a la espera de sus nuevos dueños. Esta se reparte entre las variantes correspondientes a cada uno de los juegos: a las 9 de la noche, el Quini 6 distribuye esperanza con un total de $5.500 millones.

Se dividen entre la "Tradicional", "La Segunda" y "Revancha", además del "Siempre Sale" y el "Sorteo Extra".

El pozo actual del Quini 6.

Una hora más tarde, a las 10 de la noche, es el turno del Loto Plus. La cifra general se encuentra en $27.163 "palitos" que se separan entre las modalidades "Tradicional", "Match" y "Desquite".

Si en el segundo juego "se pega" el número plus, se multiplica el premio de las categorías de 6 aciertos. Y el "Sale o Sale", donde siempre hay ganadores.

Los sorteos actuales de quiniela y lotería





Lotería Nacional y Lotería de la Provincia : las dos llevan a cabo cinco sorteos cada día. Se llaman "La Previa" (10.30 de la mañana), "La Primera" (12 del mediodía), "Matutina" (14.30 horas), "Vespertina" (17.30 horas) y "Nocturna" (a las 21).

Quini 6 : se realiza dos veces por semana, todos los miércoles y domingos. Está disponible en todas las agencias habilitadas del país, donde los jugadores deben elegir seis números entre el "00" y el "45" para apostar.

Loto Plus : hay que seleccionar seis cifras entre el "00" y el "45". Con ellas, se puede participar de los juegos que se hacen los miércoles y sábados a las 22.00 horas. Las apuestas para estos sorteos cierran varias horas antes.