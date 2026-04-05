¡Bombazo en el Loto Plus! Acertó las seis cifras y se llevó un premio récord, ¿cuánto ganó?

La Lotería de la Ciudad dio a conocer los resultados del sorteo número 3871 del Loto Plus del 4 de abril y confirmó que hubo un único ganador en la modalidad Sale o Sale que se llevó un premio de $39 millones tras acertar las seis cifras.

Como varias de las modalidades principales quedaron vacantes, el pozo acumulado para el próximo sorteo ya supera los $27.000 millones en premios, lo que despierta una gran expectativa entre los jugadores.

Resultados del último sorteo del Loto Plus: Un apostador ganó un premio histórico





Resultados del último sorteo del Loto Plus: Un apostador ganó un premio histórico

En la modalidad Sale o Sale, que fue la gran protagonista de la noche, los números que salieron fueron 02, 17, 19, 25, 32 y 38. En este caso hubo un único ganador con seis aciertos, que se llevó el pozo completo de $39.243.352,50, convirtiéndose en el gran afortunado de la jornada.

En el Tradicional, los números sorteados fueron 01, 12, 14, 15, 25 y 31, con el Número Plus 8. No hubo ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo de $979.649.735,36 quedó vacante. En tanto, 4 apostadores acertaron cinco números y se llevaron $15.235.654,50 cada uno, mientras que 569 personas lograron cuatro aciertos y ganaron $3.047.130,90.

Por su parte, en la modalidad Match, salieron el 06, 09, 17, 26, 30 y 37. Tampoco hubo ganadores con seis aciertos, dejando vacante un pozo de $7.907.469.140,43. Sin embargo, 11 jugadores hicieron cinco aciertos y ganaron $15.235.654,50 cada uno, y 472 apostadores acertaron cuatro números, llevándose $3.047.130,90.

Finalmente, en el Desquite, los números fueron 02, 07, 14, 23, 24 y 44. En esta modalidad no se registraron ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo de $83.869.840,00 también quedó sin dueño.

¿En cuánto queda el pozo estimado para el próximo sorteo?



De cara al próximo sorteo, el pozo estimado asciende a $27.163.000.000, una cifra que vuelve a generar expectativa entre los jugadores. El concurso se realizará bajo la programación habitual, con el sorteo N° 3872 previsto para las 22:00.

Para jugar, hay que seleccionar 6 números del 0 al 45 y sumar un Número Plus del 0 al 9. La apuesta completa, que permite participar en todas las modalidades del sorteo, tiene un costo de $3.000.