Loto Plus sortea $27.163 millones: ¿Cómo jugar y hasta qué hora hay tiempo?

Después de repartir fortuna el pasado fin de semana, el Loto Plus vuelve este miércoles 8 de abril con un nuevo sorteo. A la noche, pondrá en juego un pozo de $27.000 millones, que se viene acumulando edición tras edición.

La Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), responsable de su administración, confirmó que el sorteo N° 3872 comenzará a las 22, como es habitual. La transmisión podrá seguirse en el canal oficial de YouTube de la entidad.

En la edición anterior, correspondiente al sábado 4 de abril, un apostador logró seis aciertos en el "Sale o Sale" y ganó $39.243.352,50. ¿Y si esta vez la suerte está de tu lado y te quedás con un premio millonario?

Detalles del sorteo de Loto Plus de este miércoles 8 de abril





La jugada se puede realizar en agencias oficiales hasta las 21:00, aproximadamente. Sin embargo, en algunas jurisdicciones la recepción de apuestas puede cerrarse unos minutos antes, cerca de las 20:30 o 20:45, con el fin de procesar la información, por lo que se recomienda no dejarlo para último momento.

El pozo total asciende a $27.163.000.000 y se distribuirá entre las modalidades Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale. Además, quienes acierten las seis cifras pueden acceder al Número Plus, que permite multiplicar el premio obtenido.

Loto Plus pone en juego $27.163.000.000 este miércoles 8 de abril (Imagen: Lotería de la Ciudad de Buenos Aires).

Para quienes siguen las combinaciones o revisan resultados anteriores antes de jugar, estos fueron los números del último sorteo del Loto Plus. Sorteo N° 3871 (sábado 3 de abril):

Tradicional: 01 - 12 - 14 - 15 - 25 - 31.

Match: 06 - 09 - 17 - 26 - 30 - 37.

Desquite: 02 - 07 - 14 - 23 - 24 - 44.

Sale o Sale: 02 - 17 - 19 - 25 - 32 - 38.

Número Plus: 8. Sin ganadores.





Extracto oficial del último sorteo del Loto Plus (Imagen: Lotería de la Ciudad de Buenos Aires).

¿Cómo jugar al Loto Plus y participar por el pozo de $27.000 millones?





El Loto Plus comparte algunas características con el Quini 6, aunque posee una mecánica propia en cuanto a modalidades y premios. Para participar, el apostador debe seleccionar seis números dentro de una grilla que va del 0 al 45.

Con esa única jugada se accede automáticamente a todas las variantes del juego. Cada ticket incorpora además el llamado Número Plus, un dígito adicional comprendido entre el 0 y el 9.

En caso de acertar los seis números junto con ese número extra, se habilita la posibilidad de acceder a premios superiores dentro del esquema del sorteo.

Datos del juego

Valor de la jugada: $3.000 .

. Modalidades incluidas: Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale.

Frecuencia de sorteos: miércoles y sábados.

Los resultados se pueden seguir en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires o consultar posteriormente en Cronica.com.ar.



