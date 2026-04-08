Lotería Poceada de Chaco: dos nuevas millonarias ganaron casi $190.000.000 en pocos días

Dos mujeres de Charata se convirtieron en millonarias en menos de una semana al ganar la Lotería Poceada de Chaco con cinco aciertos cada una. Entre las dos suman $189.903.372.

La primera ganó en el sorteo N.º 2288 del 31 de marzo y la segunda en el N.º 2289 del sábado 4 de abril. Ambas jugadas fueron registradas en agencias de la misma ciudad.

La enfermera que jugó seis años los mismos números





Una enfermera apostó de forma manual en la Sub-Agencia 124/30 del barrio San Antonio y confió en los números 07, 08, 34, 48 y 80 durante seis años hasta que el sorteo le dio la razón.

Su perseverancia le valió $104.889.094 como una de las dos ganadoras con cinco aciertos del sorteo N.º 2288.

Los tickets ganadores de la Quiniela.

La empleada administrativa que apostó en automático





La segunda ganadora, una empleada administrativa, fue la única con cinco aciertos en el sorteo N.º 2289. Eligió una jugada automática y registró su ticket en la Agencia 124, en Falucho 510 entre Mitre y Rivadavia.

Los números ganadores fueron 15, 81, 85, 93 y 96, por los que cobró $85.014.278.

Cómo se juega a la Lotería Poceada de Chaco





Cada apostador elige 5 números de dos dígitos del 00 al 99, de forma manual o automática. El ticket cuesta $1.000 y se necesitan entre 3 y 5 aciertos para ganar.

Los premios se distribuyen así:

5 aciertos: 65% del pozo.

65% del pozo. 4 aciertos: 20% del pozo.

20% del pozo. 3 aciertos: 5% del pozo.

Los sorteos se realizan los martes, jueves y sábados desde las 21.00.