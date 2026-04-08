Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 8 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
GOLPE DE SUERTE

Lotería Poceada de Chaco: dos nuevas millonarias ganaron casi $190.000.000 en pocos días

Una enfermera venía jugando a los números que salieron y una empleada administrativa probó suerte con una jugada automática. Ambas ganaron con semanas de diferencia.

SGorostiaga

Dos mujeres de Charata se convirtieron en millonarias en menos de una semana al ganar la Lotería Poceada de Chaco con cinco aciertos cada una. Entre las dos suman $189.903.372.

La primera ganó en el sorteo N.º 2288 del 31 de marzo y la segunda en el N.º 2289 del sábado 4 de abril. Ambas jugadas fueron registradas en agencias de la misma ciudad.

La enfermera que jugó seis años los mismos números

Una enfermera apostó de forma manual en la Sub-Agencia 124/30 del barrio San Antonio y confió en los números 07, 08, 34, 48 y 80 durante seis años hasta que el sorteo le dio la razón.

Su perseverancia le valió $104.889.094 como una de las dos ganadoras con cinco aciertos del sorteo N.º 2288.

Los tickets ganadores de la Quiniela.
Los tickets ganadores de la Quiniela.

La empleada administrativa que apostó en automático

La segunda ganadora, una empleada administrativa, fue la única con cinco aciertos en el sorteo N.º 2289. Eligió una jugada automática y registró su ticket en la Agencia 124, en Falucho 510 entre Mitre y Rivadavia.

Los números ganadores fueron 15, 81, 85, 93 y 96, por los que cobró $85.014.278.

Cómo se juega a la Lotería Poceada de Chaco

Cada apostador elige 5 números de dos dígitos del 00 al 99, de forma manual o automática. El ticket cuesta $1.000 y se necesitan entre 3 y 5 aciertos para ganar.

Los premios se distribuyen así:

  • 5 aciertos: 65% del pozo.
  • 4 aciertos: 20% del pozo.
  • 3 aciertos: 5% del pozo.

Los sorteos se realizan los martes, jueves y sábados desde las 21.00.

Esta nota habla de:
1
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

4
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

5
El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco
Noticias

El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco

Últimas noticias de Loterías y quinielas