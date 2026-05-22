Ganó casi $50 millones en la Quiniela Poceada y aún no fue a cobrar: ¿Se pierde el premio?

Convertirse en millonario de un día para el otro es el sueño de miles de apostadores que semana a semana prueban suerte en los distintos juegos de azar del país.

Esto fue exactamente lo que ocurrió en Corrientes, donde un apostador acertó los cinco números de la Quiniela Poceada y se llevó un premio de $49.564.585.

Pese al impacto de la noticia, nadie reclamó el abultado pozo acumulado y crece la incógnita sobre quién es el ganador de la última jornada.

La ilusión de convertirse en millonario vuelve a crecer entre los apostadores tras un nuevo premio récord en Corrientes.



Ganó una fortuna en la Quiniela Poceada y aún no reclamó el premio

La Quiniela Poceada Correntina volvió a repartir un importante premio económico y esta vez el gran ganador salió de la ciudad de Corrientes.

Según confirmó oficialmente la Lotería Correntina, el apostador acertó los cinco números sorteados y se convirtió en el único dueño de un pozo cercano a los 50 millones de pesos.

El golpe de suerte ocurrió en el marco del sorteo N°260, llevado adelante el pasado 16 de mayo de 2026, y la apuesta ganadora fue realizada en la agencia N°813.

Los números que salieron sorteados y permitieron obtener el millonario premio fueron el 13, 17, 23, 48 y 58. Tras conocerse el resultado, rápidamente creció la expectativa entre vecinos y apostadores habituales que quieren saber quién es el afortunado.



Los números 13, 17, 23, 48 y 58 convirtieron a un apostador correntino en el nuevo millonario de la Poceada.

En términos generales, los premios de lotería y juegos oficiales suelen tributar un porcentaje correspondiente al impuesto al juego, por lo que el ganador no termina cobrando exactamente la cifra anunciada inicialmente.

Tras los descuentos impositivos, el ganador podría terminar cobrando una cifra aproximada cercana a los $40 millones, aunque el monto exacto dependerá de lo establecido por el organismo provincial al momento de efectuar el pago.

Además, la reglamentación de la Quiniela Poceada Correntina indica que el apostador dispone de 15 días corridos desde la fecha del sorteo para reclamar el dinero.

En caso de no presentarse dentro de ese período, el premio caduca automáticamente y los fondos regresan al organismo administrador del juego.















