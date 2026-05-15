Ganó $20 millones en la Quiniela y todavía no apareció a cobrar

Los premios millonarios continúan generando expectativa entre los jugadores de todo el país y cada nuevo sorteo despierta la ilusión de cambiar de vida con apenas un ticket.

Esto es lo que sucedió en San Juan, donde un apostador logró quedarse con un pozo multimillonario y otros jugadores también celebraron premios de varios millones de pesos.

Buscan al ganador de $20 millones de la Quiniela Max: aún no cobró el premio

La ilusión de convertirse en millonario volvió a hacerse realidad para un jugador de la Quiniela Max, aunque el gran protagonista de la historia todavía no apareció.

Un apostador del departamento de Pocito, San Juan, acertó una de las jugadas más importantes de los últimos días y se llevó un premio de $20.000.000.

El pozo salió durante el sorteo vespertino N°7268 realizado el pasado 13 de mayo de 2026 y la información fue confirmada oficialmente por la Caja de Acción Social, organismo encargado de supervisar los sorteos y premios de la Quiniela Oficial.

Los sorteos de la Quiniela Oficial de San Juan volvieron a repartir importantes premios millonarios en Pocito.

Las autoridades recordaron que el plazo para retirar el premio tiene fecha límite. El apostador podrá reclamar los $20 millones hasta el próximo 23 de mayo de 2026. Una vez vencido ese período, el ticket pierde validez y el dinero ya no puede ser entregado.

La situación despertó sorpresa entre muchos jugadores, ya que se trata de una suma millonaria y, pese al paso de los días, todavía no hubo novedades sobre la identidad del ganador ni sobre un posible reclamo formal del premio.

El ganador tiene tiempo hasta el 23 de mayo para presentarse y reclamar el pozo millonario antes del vencimiento del plazo.

La fortuna no terminó ahí. Durante la misma jornada también aparecieron otros premios importantes correspondientes al sorteo nocturno N°13920 de la Quiniela Oficial. En ese caso, dos apostadores acertaron combinaciones ganadoras y cada uno obtuvo $5.350.000.

Los números favorecidos fueron el 510 a la cabeza en tres cifras y el 10 a la cabeza en dos cifras. De acuerdo con la información difundida oficialmente, los tickets fueron comercializados en otra agencia de Pocito, lo que convirtió al departamento en uno de los grandes protagonistas de la jornada.

La Quiniela Max volvió a repartir millones y mantiene viva la ilusión de miles de apostadores en todo el país.

En relación con los descuentos impositivos, los premios de juegos de azar en Argentina pueden quedar sujetos a retenciones. Por ese motivo, el ganador no siempre recibe exactamente la totalidad del pozo anunciado, ya que se aplican deducciones antes del pago final.

Además, las agencias oficiales que venden los tickets también reciben beneficios económicos cuando comercializan apuestas ganadoras. Dependiendo del reglamento y del monto entregado, los agencieros pueden acceder a comisiones especiales o premios estímulo por haber emitido el boleto acertado.

Desde la organización recomendaron revisar cuidadosamente los tickets y consultar los resultados únicamente mediante canales oficiales para evitar errores o posibles estafas.