Ganó millones en la lotería, llamó desesperado a su mamá y tomó una decisión que emocionó a todos

Lo que parecía una jornada laboral más terminó convirtiéndose en el día más importante de su vida para un chofer escolar que ganó millones en la lotería. El conductor quedó completamente en shock al enterarse y su primera reacción fue llamar a su mamá para contarle la noticia.

El golpe de suerte llegó tras pasar por una agencia para cobrar un premio menor que había conseguido días atrás. Con esa plata, el hombre decidió volver a probar suerte y compró un nuevo boleto, sin imaginar que esa simple decisión le daría una sorpresa enorme.

El afortunado es Maurice Williams, de 59 años y oriundo de Washington D.C. Gracias al juego LUXE, terminó llevándose un premio de cinco millones de dólares.

"Al principio no me di cuenta de que tenía un número coincidente, hasta que lo escaneé. Es increíble porque el número coincidente era el 59 y acabo de cumplir 59 años hace poco", dijo el hombre en diálogo con los responsables del juego.

Un dato particular de esta historia es que el ganador se enteró de su premio mientras estaba sentado en su auto. "Me quedé paralizado, no podía creerlo. Tenía que poner mis ideas en orden", reconoció.

Llamó a su mamá apenas se enteró del premio

Williams contó a las autoridades que, apenas confirmó que había ganado, lo primero que hizo fue llamar a su madre para compartir la noticia. Después de que ella lo calmara, guardó el boleto y siguió con su rutina, ya que tenía que cumplir con su jornada laboral.

Durante un descanso en el trabajo, se comunicó con la lotería para coordinar una cita y poder reclamar el premio. "Me pasé toda la noche dando vueltas en la cama. Todavía no me lo creía hasta que llegué acá", dijo.

Maurice Williams, el ganador de la lotería que planea ayudar a su mamá con el premio.

El 5 de mayo, Williams llegó al Centro de Reclamación de la Lotería de Maryland con una gran sonrisa para hacer efectivo el cobro. Ahí contó que su idea es comprarle una casa a su mamá y, luego, tomarse un tiempo para decidir en qué invertir el resto del dinero.

Desde la organización informaron que la tienda 7-Eleven que entregó el ticket recibirá una bonificación de 5.000 dólares como recompensa por vender el boleto ganador.

Para dimensionar el premio, el monto equivale a unos 7.075 millones de pesos al tipo de cambio actual en la Argentina, una cifra realmente impactante.