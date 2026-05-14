Jubilado de 75 años ganó la lotería y quedó sin palabras al descubrir el monto del premio: "Estaba incrédulo"

El azar le jugó una buena pasada a un jubilado de 75 años que compró un boleto de Quiniela y terminó llevándose un premio gigante. Al enterarse de la cifra que había ganado, no pudo esconder su sorpresa y aseguró que quedó "incrédulo" por lo ocurrido.

El afortunado contó que juega hace unos 15 años en la misma cadena de loterías y que, a lo largo de su vida, probó distintos juegos. Sin embargo, nunca había tenido un premio de esta magnitud, algo que lo dejó completamente sorprendido.

El protagonista de esta historia se llama Robert y fue el ganador del premio mayor en el juego de crucigramas Instant Crossword Extreme. En el momento del hallazgo, tenía el boleto en la mano y comenzó a descubrir las palabras una por una.

"¡Resulta que la última palabra que acerté fue 'Noviembre', el mes de mi cumpleaños!", relató el jubilado oriundo de Wasaga Beach, Canadá, al momento de presentarse ante los responsables de la agencia para reclamar su premio.

La suma que consiguió fue de 350.000 dólares, que al valor oficial de la divisa en Argentina representan cerca de $495 millones. Se trata de un monto que, sin dudas, puede marcar un antes y un después en la vida de cualquier persona.

Cómo fue el momento en que ganó y qué planea hacer con el premio

En diálogo con los responsables de la Lotería de Ontario, el ganador recordó su primera reacción al ver el premio: "Le enseñé el boleto a mi amiga y al principio pensó que había ganado 3500 dólares", relató.

Sin embargo, al notar la confusión, le pidió que volviera a mirar con atención. "Cuando se dio cuenta de que eran 350 000 dólares, se quedó muy sorprendida y emocionada", agregó con una sonrisa.

Robert, el jubilado que ganó el premio mayor de un popular juego de lotería.

Y sumó: "¡Yo también estaba incrédulo!". Sobre el destino del dinero, el jubilado explicó que planea invertirlo pensando en su futuro, una decisión que considera prudente, especialmente a su edad, para poder aprovechar mejor el premio.

En cuanto al juego, Instant Crossword Extreme tiene un valor de 30 dólares por jugada y ofrece un premio mayor de 350.000 dólares. Además, las chances de obtener algún premio son de 1 en 3,42.