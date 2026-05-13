Apostó "un vuelto" y se hizo millonario con esta secuencia de números: el increíble premio que espera su dueño

Un apostador se convirtió en millonario en el sorteo del sábado 9 de mayo, al ser el único que pudo obtener los 8 aciertos de la Quiniela.

Hasta el momento, no se confirmó que el afortunado se haya acercado a retirar su premio por la agencia ganadora y cuenta con 30 días de corrido para cobrarlo antes de que caduque.

El ticket ganador se vendiò en una agencia que funciona desde 1978.

El dueño de la agencia que vendió el ticket ganador, que funciona en el barrio porteño de Liniers desde el año 1978, confesó que están "muy contentos" por el premio que obtuvo el apostador y dio detalles de la jugada que realizó.

El flamante millonario realizó la apuesta ganadora en la agencia ubicada en Cuzco y Roffo, a metros de la Avenida Rivadavia, donde apostó a los números 04, 06, 08, 16, 22, 70, 87 y 95.

Los que deseen probar suerte en esta modalidad de quiniela deberán elegir 8 números del 00 al 99 para conformar la jugada. Cada acierto quedará computarizado si aparece en las primeras 20 posiciones del extracto de la Quiniela de la Ciudad del día del sorteo.

El premio mayor se entrega a las personas que acierten los 8 números, pero puede haber ganadores con 7 y con 6 aciertos, respectivamente. El valor de la apuesta es de $1.300 y se puede realizar en las agencias oficiales o de forma online mediante la página web de la Lotería de la Ciudad (lotba.bet.ar).

Además, hay que tener en cuenta que, como incentivo por el Mundial 2026, a partir de junio los pozos de la Quiniela Poceada tendrán un incremento de $160 millones por cada partido que juegue la Selección argentina.