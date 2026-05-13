Consiguió una fortuna en la Quiniela y planea cumplir un gran sueño: "Siempre dije que iba a ganar"

La Quiniela puede ser, para muchos, una ayuda en momentos puntuales, pero en ocasiones también logra cambiar la vida de quienes aciertan. Tal es el caso de una mujer que ganó una fortuna y que, gracias a este premio, tendrá la oportunidad de cumplir un gran sueño.

Lo particular de esta historia es que la afortunada aseguró que siempre tuvo la sensación de que en algún momento iba a ganar, y ese anhelo terminó volviéndose realidad después de comprar un ticket hace poco menos de una semana.

La mujer fue identificada como Kimberly Staton, oriunda de Polkton, en Carolina del Norte, Estados Unidos. Todo ocurrió luego de que comprara un ticket de lotería de 30 dólares, que terminó convirtiéndose en el boleto ganador del premio mayor de un millón de dólares.

En cuanto a las opciones de cobro, podía elegir entre recibir el dinero en pagos anuales de 50.000 dólares durante 20 años o un pago único de 600.000 dólares. Finalmente, se inclinó por esta segunda alternativa y, luego de los impuestos a nivel estatal y federal, recibió un total de 432.068 dólares.

De todos modos, se trata de una suma realmente impactante. Si se toma la cotización actual de la moneda extranjera en Argentina, el premio equivale aproximadamente a unos 607 millones de pesos.

Ganó un premio millonario en la lotería y planea comprar su casa propia

"Siempre dije que iba a ganar uno de esos premios de un millón de dólares. Sentía que era para mí", sostuvo la afortunada en diálogo con los responsables de la lotería.

Después de raspar el billete y descubrir el premio, Staton no escondió su emoción y lo primero que hizo fue compartir la noticia. "Se lo conté a todos mis compañeros de trabajo", dijo entre risas.

En cuanto a sus planes, la mujer adelantó que piensa destinar el dinero a la compra de una casa propia, un objetivo que siempre tuvo presente y que ahora podrá concretar.

Ganó la lotería con el juego MAX-A-MILLION y planea cumplir un gran sueño con el premio.

El boleto ganador fue un MAX-A-MILLION que compró en un local 7-Eleven ubicado sobre Unionville Indian Trail Road West, en Indian Trail.

Se trata no solo de un plan para contar con un lugar suyo, sino también de la posibilidad de alcanzar una mayor estabilidad. Es que tener una vivienda es uno de los grandes objetivos de muchas personas que alquilan o que todavía viven con sus padres.