Ayuda del más allá: jugó los números favoritos de su papá fallecido en la lotería y se hizo millonario

Sean Hayes, un hombre de 56 años, que vive en la ciudad inglesa de Oxfordshire, nunca imaginó que los números de la suerte que su padre había guardado antes de morir lo llevarían a cambiar su vida por completo y a volverse millonario.

Tras la muerte de James en 2010, conservó un folleto con los números que él solía jugar en la lotería y los utilizaba como una manera de sentirse cerca de su padre.

Ganó un premio millonario en la lotería y fue en nombre de su difunto padre

Ganó un premio millonario en la lotería y fue en nombre de su difunto padre

Durante años, jugó de vez en cuando esos números en la lotería nacional, aunque en un momento perdió el folleto y estuvo un tiempo sin poder usarlo. Cuando finalmente lo recuperó, decidió volver a intentarlo, sin saber que este simple gesto tendría un resultado inesperado.

El esfuerzo y la fe en esos números dieron fruto: Sean se convirtió en rico casi por accidente. Ganó 1 millón de libras esterlinas, lo que equivale a aproximadamente 1,3 millones de dólares, según confirmó la Lotería Nacional. La noticia sorprendió a todos, incluidos sus familiares y amigos, que celebraron el inesperado premio.

Al principio, el hombre tuvo algunos inconvenientes para cobrar el dinero, ya que la señal telefónica era mala y no podía comunicarse con los responsables de la lotería. Tras insistir varias veces, finalmente logró confirmar su premio y describió el momento como "increíble", admitiendo que la emoción lo llevó a celebrar con algunas copas esa noche.

Así, destacó la importancia sentimental de la victoria: "Es increíble pensar que estos números fueron elegidos por mi padre hace tantos años. Es una forma hermosa de mantenerlo presente en mi vida", comentó, recordando con cariño a James y la conexión que siempre sintió con él a través del juego.

Con la fortuna recién adquirida, planea hacer cambios importantes en su vida junto a su esposa, Sara. Entre sus proyectos están comprar una nueva casa, incluir un jardín amplio donde pueda seguir cultivando su pasión por la jardinería, adquirir un coche nuevo y finalmente hacer ese viaje largamente esperado que habían pospuesto por años.