Vecino de un pequeño pueblo ganó más de $18 millones en la Quiniela

La fortuna reveló su cara más amable este en el corazón del partido de Tandil. En un sorteo que impactó por la precisión de la jugada, un vecino de la localidad de María Ignacia logró lo que muchos sueñan: acertar los ocho números de la modalidad Chance Plus.

El premio, que supera los $18 millones, no solo representa un cambio de vida para el ganador, sino que también aseguró un clima de festejo en una comunidad donde el vínculo entre vecinos es la norma. Este acierto se suma a la racha positiva que registra el juego poceado en territorio bonaerense este año.

El acierto que cambió la rutina de María Ignacia

La jugada ganadora, correspondiente al sorteo 12.108, se concretó con una combinación que ya forma parte de la historia local: 02-19-24-33-40-68-70-76. Con estos ocho números, el apostador capturó el pozo total de $18.066.287, cifra que se consolidó como uno de los premios más importantes entregados en la zona recientemente.

El ticket fue procesado en la agencia "El Morci", ubicada en Moreno 1331. Alejandra Timo, titular del local, no ocultó su emoción: "Acá somos como una gran familia. Es una alegría inmensa porque sabemos que es para una persona muy querida en el pueblo".

La jugada ganadora, correspondiente al sorteo 12.108, se concretó con una combinación que ya forma parte de la historia local.

Un premio para disfrutar en familia

Aunque la identidad del beneficiario se mantiene bajo resguardo, la satisfacción en Vela es unánime. El hecho de que la suerte golpee la puerta en una comunidad de dos mil habitantes le da un tinte especial al evento.

En esta localidad fundada en 1885, donde la tranquilidad suele ser la regla, este acierto posicionó nuevamente a la agencia local como el sitio donde los sueños se vuelven tangibles. Se confirmó que el ganador es un vecino de toda la vida, lo que garantiza que el impacto económico se traduzca en bienestar para una familia de la zona.

Cómo funciona el juego de la suerte bonaerense

La Quiniela Plus, organizada por la Lotería de la Provincia, se volvió extremadamente popular por su accesibilidad. Con una apuesta fija de apenas $200, los jugadores participan de tres modalidades que se sortean de lunes a sábados con la edición nocturna:

Plus: Pozo principal para los 8 aciertos.

Super Plus: Variante con premios adicionales.

Chance Plus: La modalidad que, en esta oportunidad, consagró al vecino tandilense.

El éxito de este formato evidenció el interés de los apostadores por los juegos poceados, que permiten obtener cifras millonarias con una inversión mínima. Para los habitantes de Vela, este martes quedará marcado como el día en que la fortuna decidió quedarse en el pueblo.