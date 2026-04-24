Se "hizo unos mangos" en la Quiniela, fue a cobrar el premio y lo que le dijo el agenciero lo dejó sin palabras

Un hombre vivió un momento verdaderamente surrealista en una agencia de lotería cuando fue a reclamar un premio "pequeño". Tras pedir el pago en efectivo, el vendedor se rió en su cara por un motivo inesperado que sorprendió a todos.

A principios de mes, este jugador pasó por una estación de servicio para comprar un diario y aprovechó para presentar un ticket que había comprado días atrás, sin imaginar que ese billete le cambiaría la vida.

El protagonista de esta historia fue identificado como John M., oriundo de Logan Lake, en la provincia de Columbia Británica (Canadá). Según informó la Corporación de Lotería (BCLC), el hombre había apostado al juego Lotto Max.

"Al principio no revisé la pantalla y pedí el premio en billetes de cincuenta. El empleado se rió y dijo que no podía pagarlo", contó el hombre en diálogo con los responsables de la lotería. Fue ahí cuando descubrió que había ganado un millón de dólares.

Jhon M., el ganador de la lotería que fue sorprendido por el agenciero (Imagen: Corporación de Lotería de Columbia Británica).

El premio equivale a 732.105 dólares estadounidenses que, según la cotización oficial en Argentina, representan $1.039.589.100 aproximadamente, una cifra realmente impactante.

El inesperado premio en la lotería sorprendió a todos y ya tiene destino





"No me lo esperaba para nada", les dijo a los funcionarios de la lotería. "¡No lo creía y todavía no estoy seguro de creerlo!", expresó John M., todavía sorprendido por lo ocurrido tras confirmar su premio millonario.

Cuando le contó la noticia a su esposa, la reacción fue similar. Ambos quedaron impactados por el resultado y, según informó la empresa, decidieron celebrar la victoria con una barbacoa junto a familiares y amigos.

Con el premio ya confirmado, la pareja comenzó a evaluar qué hacer con la plata. Entre las primeras ideas aparecen la posibilidad de realizar algunos viajes y comprar un auto nuevo.

Días después de la victoria de John, otra jugadora también cambió su suerte. Se trata de Linda S., de la ciudad de Quesnel, quien ganó 76.199,40 dólares tras participar del Lotto 6/49 Classic Draw del miércoles 8 de abril.

Lotto Max es una de las principales loterías nacionales de Canadá, conocida por sus grandes premios (Imagen ilustrativa).

La mujer reaccionó con gritos y abrazos con la cajera. Según relató, su intención ahora cancelar una hipoteca y refaccionar su casa.

Desde la Corporación de Lotería de Columbia Británica informaron que, en total, los ganadores de la provincia ya cobraron más de 28 millones de dólares a través de la lotería nacional.