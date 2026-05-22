Encontró un ticket de Quiniela que estaba por vencer y ganó un impactante premio: ¿De cuánto es?

Un apostador ganó más de $8.300 millones en uno de los juegos de Quiniela más reconocidos, pero estuvo a pocos días de que se cumpliera el plazo establecido para reclamar su fortuna.

La impactante secuencia tuvo lugar en la ciudad de Nueva Jersey, en Estados Unidos. El flamante millonario realizó una jugada de Pick 6 y lo reclamó a casi un año después por olvidarse de dónde había guardado el ticket.

Según informaron, esta jugada fue registrada en una estación de servicio del condado de Essex, el 22 de mayo de 2025, y antes de llegar a la fecha límite, anunciaron que el premio valuado en 5,9 millones de dólares se encontraba vacante.

Cómo se enteró de que había ganado la Quiniela

El apostador, quien decidió mantenerse en el anonimato, vio la advertencia en el lugar donde había realizado la jugada y conversó con los empleados del lugar para que le den detalles sobre el posible ganador.

Luego de esto, detallaron que eran pocos los apostadores habituales de Pick-6, por lo que podría ser cualquiera, y le recomendaron que revise si no le habían quedado tickets sin revisar de los últimos meses.

Al llegar a su casa, el hombre decidió buscar nuevamente los tickets que estaban guardados, aunque sin mucho éxito. Minutos más tarde, decidió corroborar entre los pantalones que estaban guardados en el ropero, sitio donde encontró el ticket y automáticamente fue a cobrarlo.

Cómo se pueden corroborar los tickets

Los apostadores que jugaron y no corroboraron el resultado pueden escanearlo de forma presencial en pocos minutos y en cualquier punto que se encuentre habilitado.

Otro de los métodos más comunes y rápidos es escanear los tickets que se jugaron mediante la aplicación oficial "NJ Lottery" para asegurarse de no tener algún premio sin reclamar.