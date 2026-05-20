Ganó la lotería 18 veces y compartió cuál es su verdadero amuleto de la suerte: "Es mi..."

Mientras millones de personas alrededor del mundo compran boletos con la esperanza de acertar al menos una vez en la vida, la historia de un ciudadano estadounidense desafía todas las estadísticas de probabilidad.

Robert Bevan, residente del estado de Idaho, se convirtió en un fenómeno viral tras presentarse nuevamente en las oficinas de la lotería estatal para reclamar un premio, consolidando una racha que comenzó en 1997 y que ya suma 18 victorias documentadas.

La consistencia de sus aciertos despertó la curiosidad de especialistas y aficionados a los juegos de azar, quienes buscaban descifrar un patrón oculto detrás de sus constantes visitas a la sala de ganadores.

Sin embargo, la explicación del protagonista evidenció una perspectiva mucho más humana y cotidiana, alejada de cualquier estrategia financiera o cálculo algorítmico.

La historia del ganador de la lotería: una racha ininterrumpida que comenzó en 1997





La relación de Bevan con la fortuna no es un fenómeno reciente. La Lotería de Idaho compartió registros históricos que demuestran que el hombre mantuvo su vigencia en el juego durante casi treinta años.

Su primer acierto importante ocurrió en 1997, cuando obtuvo un vehículo a través de la promoción especial Blazer Bucks. Su última aparición pública estuvo motivada por el juego raspable $1,000,000 King Scratch Game.

En esta oportunidad, el boleto resultó favorecido con una suma de 50.000 dólares. A lo largo de las décadas, la acumulación de premios menores y mayores ofreció un pozo total documentado que supera holgadamente los 250.000 dólares, transformando el pasatiempo en una fuente constante de ingresos extraordinarios.

El desglose de la fortuna acumulada





El historial de cobros acumulados que la entidad estatal mantiene debidamente auditados incluye un premio mayor de 200.000 dólares, el cobro más reciente de 50.000 dólares y varias recompensas intermedias de 20.000 dólares.

A esto se suman múltiples pagos recurrentes de 5.000 dólares junto a distintos desembolsos menores de 1.000 dólares. En total, las planillas oficiales ratifican que el jugador cosechó al menos 287.600 dólares en efectivo verificado, sin contar el valor de los bienes materiales obtenidos en sus inicios.

La filosofía detrás del juego y la diversión en pareja





Al ser consultado sobre el método detrás de su increíble constancia, Bevan desmitificó el uso de sistemas lógicos. Explicó que jugar a la lotería es simplemente una actividad recreativa que adoptó junto a su esposa.

La pareja convirtió la compra de boletos en un paso más dentro de sus quehaceres habituales, adquiriendo los tickets de forma espontánea durante salidas cotidianas como ir al supermercado, hacer trámites bancarios o cargar combustible.

Este hábito regular se integró de forma natural en su dinámica familiar, transformándose en un código compartido de entretenimiento. El hecho de que este año coincida con una celebración sumamente especial para ambos incidió en la recepción de la noticia por parte de la comunidad digital, volviendo su testimonio aún más entrañable.