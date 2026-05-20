Una empleada pública y un jornalero se repartieron $260 millones: ¿Cuáles fueron los números de la suerte?

Dos apostadores de la provincia de Chaco ganaron un impactante premio millonario al ser los únicos ganadores con cinco aciertos en el sorteo que se llevó a cabo el sábado 9 de mayo. Entre ambos, se llevaron más de $260 millones.

La primera ganadora que se acercó a cobrar su premio es una empleada pública oriunda de la ciudad de Barranqueras, quien le debe su golpe de suerte a una jugada automática emitida en la Agencia 696 local.

Esta flamante millonaria se quedó con $130.118.011 en el sorteo 2304 de la Lotería Poceada Chaqueña, gracias a los cinco aciertos de los números 06, 22, 52, 61 y 68. Sin embargo, no dio detalles sobre los planes que tiene para su nueva fortuna.

Las jugadas ganadoras de 130 millones de pesos cada una.

A 249 kilómetros de esta localidad portuaria, un jornalero cambió su vida para siempre al convertirse en millonario por obtener cinco aciertos, lo que le permitió llevarse la misma cifra que la empleada.

El afortunado, oriundo de la localidad de Corzuela, optó por una jugada manual que registró en la Sub-Agencia 132/07. Obtuvo los cinco aciertos gracias a los números 03, 22, 30, 44 y 52.

Cómo se juega a la Lotería Poceada Chaqueña



En este reconocido juego de quiniela existen dos modalidades: las jugadas automáticas, en las que se asignan los números al azar, o las boletas manuales, en las que cada apostador elige los números que desea jugar.

Después de definir la metodología de la apuesta, cada uno de los jugadores debe elegir cinco números de dos dígitos (del 00 al 99) para conformar la jugada. El costo de cada boleta es de $1.000 y los sorteos se realizan tres veces por semana: martes, jueves y sábados a las 21.00.

Los premios se distribuyen así: