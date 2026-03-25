Sortean $30.000 millones en el Loto Plus: ¿Cómo participar?

La expectativa entre los miles de apostadores crece de cara al próximo sorteo del Loto Plus, luego de que el fin de semana quedaran todos los premios tradicionales vacantes de ganadores. Cabe recordar que la modalidad "Sale o Sale" entregó un importante premio de varios millones a un grupo de afortunados.

En este marco, la jugada N.º 3868 del juego poceado de la Lotería de la Ciudad se llevará a cabo este miércoles 25 de marzo desde las 22. Y para esta oportunidad, el pozo estimado ha alcanzado la suma histórica de $30.364.000.000, convirtiéndose en uno de los atractivos principales de la semana para los seguidores de los juegos de azar.

Mientras tanto, podemos repasar los números sorteados el sábado 21 de marzo y los resultados de cada modalidad.

Tradicional : 03 - 08 - 10 - 27 - 33 - 34 (Vacante).

Match : 00 - 10 - 13 - 37 - 43 - 45 (Vacante).

Desquite : 06 - 14 - 16 - 19 - 21 - 23 (Vacante).

Sale o Sale : 04 - 07 - 11 - 22 - 39 - 45.

Número Plus: 8.

Como se mencionó, en el Sale o Sale se registraron 24 ganadores con 5 aciertos, quienes se adjudicaron un premio de $1.902.382 cada uno.

Es fundamental que los ganadores tengan en cuenta los tiempos legales para reclamar sus beneficios. La prescripción de los premios está sujeta a los reglamentos específicos de cada juego y a la programación vigente de la Lotería de la Ciudad.

Los apostadores pueden verificar la fecha de vencimiento directamente en su ticket de apuesta, donde se detalla el plazo máximo para presentarse en una agencia oficial o en la sede central antes de que el derecho al cobro caduque.

Todos los resultados del sorteo del Loto Plus del sábado 21 de marzo de 2026.



¿Cómo se juega al Loto Plus?

Para participar por el pozo multimillonario del Loto Plus para este miércoles, los interesados deben seguir estos pasos: