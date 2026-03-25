Sortean $30.000 millones en el Loto Plus: ¿Cómo participar?
Tras quedar vacantes las categorías principales en la última jugada, la Lotería de la Ciudad pondrá en juego una cifra récord con el Loto Plus.
La expectativa entre los miles de apostadores crece de cara al próximo sorteo del Loto Plus, luego de que el fin de semana quedaran todos los premios tradicionales vacantes de ganadores. Cabe recordar que la modalidad "Sale o Sale" entregó un importante premio de varios millones a un grupo de afortunados.
En este marco, la jugada N.º 3868 del juego poceado de la Lotería de la Ciudad se llevará a cabo este miércoles 25 de marzo desde las 22. Y para esta oportunidad, el pozo estimado ha alcanzado la suma histórica de $30.364.000.000, convirtiéndose en uno de los atractivos principales de la semana para los seguidores de los juegos de azar.
Mientras tanto, podemos repasar los números sorteados el sábado 21 de marzo y los resultados de cada modalidad.
Tradicional: 03 - 08 - 10 - 27 - 33 - 34 (Vacante).
Match: 00 - 10 - 13 - 37 - 43 - 45 (Vacante).
Desquite: 06 - 14 - 16 - 19 - 21 - 23 (Vacante).
Sale o Sale: 04 - 07 - 11 - 22 - 39 - 45.
Número Plus: 8.
Como se mencionó, en el Sale o Sale se registraron 24 ganadores con 5 aciertos, quienes se adjudicaron un premio de $1.902.382 cada uno.
Es fundamental que los ganadores tengan en cuenta los tiempos legales para reclamar sus beneficios. La prescripción de los premios está sujeta a los reglamentos específicos de cada juego y a la programación vigente de la Lotería de la Ciudad.
Los apostadores pueden verificar la fecha de vencimiento directamente en su ticket de apuesta, donde se detalla el plazo máximo para presentarse en una agencia oficial o en la sede central antes de que el derecho al cobro caduque.
¿Cómo se juega al Loto Plus?
Para participar por el pozo multimillonario del Loto Plus para este miércoles, los interesados deben seguir estos pasos:
Ir a una agencia oficial de Lotería y seleccionar 6 números en un rango del 0 al 45.
Adicionalmente, debe elegir un número extra del 0 al 9. En caso de acertar los 6 números principales y también el Número Plus, el premio se multiplica significativamente.
Con un valor único de $3.000, el ticket permite participar automáticamente de todas las modalidades disponibles: Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale.
El Loto Plus se realiza dos veces por semana, todos los miércoles y sábados a las 22.