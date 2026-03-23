Tres ganadores del Loto Plus se repartieron más de $17 millones: ¿Cómo quedó el pozo acumulado?

El último sorteo del Loto Plus dejó un saldo de cientos de ganadores en las categorías secundarias, aunque los premios mayores de las modalidades principales volvieron a quedar vacantes. Con una recaudación que permitió distribuir millones en todo el país, el juego poceado insignia de la Lotería de la Ciudad se prepara ahora para una edición histórica con un pozo estimado que rompe récords.

En la edición N° 3867 se contaron 862 apostadores en total, quienes lograron capturar premios en las diversas categorías. En conjunto, la suma total de premios repartidos por el Loto Plus ascendió a $88.198.946,40. Como es habitual, se destacó la cantidad de apostadores que tuvieron suerte con la modalidad "Sale o Sale".

Los números favorecidos en la noche del sábado 21 de marzo fueron los que repasamos a continuación:

Tradicional: 03 - 08 - 10 - 27 - 33 - 34.

03 - 08 - 10 - 27 - 33 - 34. Match: 00 - 10 - 13 - 37 - 43 - 45.

00 - 10 - 13 - 37 - 43 - 45. Desquite: 06 - 14 - 16 - 19 - 21 - 23.

06 - 14 - 16 - 19 - 21 - 23. Sale o Sale: 04 - 07 - 11 - 22 - 39 - 45.

04 - 07 - 11 - 22 - 39 - 45. Número Plus: 8.

El detalle de todos los ganadores del Loto Plus por categoría se divide de la siguiente manera:

Tradicional: Hubo nueve apostadores con 5 aciertos, quienes se adjudicaron $1.969.525,80 cada uno , ya que el segundo premio sumaba $17.725.732,20. Además, se registraron 661 apuestas con 4 cifras acertadas, y cada jugador se quedó con un premio de $5.363,31.

Hubo , ya que el segundo premio sumaba $17.725.732,20. Además, se registraron 661 apuestas con 4 cifras acertadas, y cada jugador se quedó con un premio de $5.363,31. Match: Solo tres personas lograron la marca de 5 bolillas acertadas para cobrar $5.908.577,40 cada una, lo que representó un desembolso total de $17.725.732,20. Mientras tanto, hubo 165 beneficiarios del tercer premio, los cuales cobraron $21.485,74.





Todos los resultados del sorteo del Loto Plus del sábado 21 de marzo de 2026.

Desquite: Quedó vacante de apuestas con seis aciertos y, como no entrega segundo premio, acumula el pozo de $1.602.610.595,20 para la próxima edición.

Quedó vacante de apuestas con seis aciertos y, como no entrega segundo premio, para la próxima edición. Sale o Sale: Fue la categoría más gratificante de la noche, con 24 ganadores que percibieron un premio individual de $1.902.382,88, sumando un total de $45.657.189,12 repartidos .

Cabe señalar que aquellos que hayan resultado favorecidos en este sorteo tienen plazo hasta el 23 de abril para presentarse a cobrar sus ganancias.

Cómo jugar por el histórico pozo estimado de $30.364.000.000

Tras los resultados de la última edición, la Lotería de la Ciudad anunció que el pozo estimado para el próximo sorteo, a realizarse el miércoles 25 de marzo, alcanza la cifra de $30.364.000.000. Para participar por esta suma multimillonaria, los interesados deben seguir estos pasos:

Elección de números: Se deben seleccionar 6 números al azar en un rango del 0 al 45. Número Plus: Adicionalmente, se elige un número extra del 0 al 9 para potenciar los premios. Modalidades: Con una sola apuesta de $3.000, el jugador participa automáticamente en las categorías Tradicional, Match, Desquite y el "Sale o Sale", que garantiza ganadores en cada sorteo.

La jugada puede realizarse en cualquier agencia oficial de lotería del país hasta el horario de cierre previo al sorteo del miércoles.







