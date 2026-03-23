El Cronicazo de hoy, para arrancar la semana con los números de la suerte para la Quiniela: ¡Acá está la "biblia de los apostadores"!

Una nueva semana arranca este lunes de la mano del Cronicazo: para tentar a la "Diosa de la Suerte" en la Quiniela, acá está toda la información que necesitas.

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo! El gran candidato, los pálpitos, las fijas, los demorados a la grande, los más atrasados, los más salidores, y "Me lo dijo una Gitana", acá.

El Cronicazo de hoy con todo lo que necesitás saber antes de jugar a la Quiniela

El elegido de la semana por el Cronicazo para jugar a la quiniela es el "43". Lo acompañan el "64" como "El salvador", el "12" y el "78" como "Los posibles", y el "10" como "El suplente".

La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "06". Ella está acompañada del "59" como "La onda", del "08" como "Me juego" y del "70" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "81", el "37" y el "95". Los sueños sugieren el "03", "14", "87" y "35" como las mejores opciones.

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?

Aries (del 21/3 al 20/4): "42"

Tauro (del 21/4 al 22/5): "56"

Géminis (del 23/5 al 21/6): "38"

Cáncer (del 22/6 al 21/7): "79"

Leo (del 22/7 al 21/8): "15"

Virgo (del 22/8 al 22/9): "00"

Libra (del 23/9 al 22/10): "21"

Escorpio (del 23/10 al 21/11): "54"

Sagitario (del 22/11 al 21/12): "92"

Capricornio (del 22/12 al 20/1): "63"

Acuario (del 21/1 al 19/2): "80"

Piscis (del 20/2 al 20/3): "27"





Cronicazo: los números de la suerte de esta semana

El Cronicazo indica que el gran candidato para la Quiniela es el 0324. Al tiempo, los números de la semana son:

Quiniela de la Ciudad: demorados a la grande: centena, el "0" con 13 sorteos; decena, el "5" con 23 sorteos; unidad, el "7" con 29 sorteos. Los más atrasados son el "76", el "47" y el "42", mientras que los más salidores son el "14", el "97" y el "22".





Quiniela Bonaerense: demorados a la grande: centena, el "5" con 40 sorteos; decena, el "8" con 23 sorteos; unidad, el "2" con 29 sorteos. Los más atrasados son el "72", el "82" y el "03", mientras que los más salidores son el "70", el "55" y el "05".





Quiniela de Montevideo: demorados a la grande: centena, el "0" con 56 sorteos; decena, el "6" con 31 sorteos; unidad, el "4" con 40 sorteos. Los más atrasados son el "90", el "85" y el "83", mientras que los más salidores son el "32", el "67" y el "01".





Quiniela de Santa Fe: demorados a la grande: centena, el "2" con 21 sorteos; decena, el "4" con 37 sorteos; unidad, el "4" con 18 sorteos. Los más atrasados son el "40", el "08" y el "44", mientras que los más salidores son el "79", el "82" y el "07".





Quiniela de Córdoba: demorados a la grande: centena, el "3" con 33 sorteos; decena, el "7" con 23 sorteos; unidad, el "5" con 22 sorteos. Los más atrasados son el "11", el "81" y el "62", mientras que los más salidores son el "70", el "04" y el "36".





Quiniela de Entre Ríos: demorados a la grande: centena, el "8" con 34 sorteos; decena, el "0" con 27 sorteos; unidad, el "3" con 28 sorteos. Los más atrasados son el "85", el "88" y el "08", mientras que los más salidores son el "07", el "50" y el "48".

QUINIELA BONAERENSE Y QUINIELA NACIONAL

Los sorteos de la Lotería Nacional y de la Lotería de la Provincia se realizan cinco veces durante la jornada. Estas son: la Previa (a las 10.30 de la mañana), la Primera (a las 12 del mediodía), la Matutina (a las 14.30), Vespertina (17.30 horas) y Nocturna (a las 21).

QUINI 6

El Quini 6 es un sorteo que se lleva a cabo dos veces por semana, miércoles y domingo. Los interesados pueden acercarse a cualquiera de las agencias de lotería habilitadas en todo el país, elegir seis números entre el "00" y el "45" y apostar.

LOTO PLUS

Con las seis cifras elegidas entre el 0 y el 41, los apostadores del Loto Plus pueden participar de los juegos que se llevan a cabo los miércoles y sábados a las 22:00. Las apuestas para estos sorteos cierran algunas horas antes.

BRINCO

El apostador del Brinco elige al azar 6 números sobre un universo de 40 que van desde el '00' al '39'. El Agenciero los carga en el sistema de su capturadora de apuestas, entregando un ticket al apostador.