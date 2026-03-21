El gran candidato del Cronicazo y todos los números de la quiniela: ¿Cuáles son los pálpitos de la Gitana para este "finde" largo?

¿Tenés ganas de jugar a la quiniela y no sabés qué números elegir? No lo pienses más: acá llegó el Cronicazo, acompañado de la Gitana, con todos los números demorados, los más atrasados y los que más salen.

Además, no te pierdas la sección semanal "Me lo dijo una Gitana" para enterarte cuál es tu cifra de la suerte según tu signo del zodiaco.

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo! Por último, no te olvides de ver los resultados de loterías y quinielas a través de loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

Sábado de suerte con el Cronicazo: ¿Qué candidatos eligió la Gitana para la quiniela?





El gran elegido de la jornada para jugar a la quiniela es el "22". Lo acompañan el "03" como "El salvador", el "35" y el "77" como "Los posibles", y el "98" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "69".

Ella se encuentra acompañada del "17" como "La onda", del "86" como "Me juego" y del "54" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero actual son el "40", el "25" y el "98". Los sueños sugieren el "19", el "83", el "58" y el "01" como las mejores alternativas.

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!



Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?



Aries (del 21/3 al 20/4): "94".

(del 21/3 al 20/4): "94". Tauro (del 21/4 al 22/5): "33".

(del 21/4 al 22/5): "33". Géminis (del 23/5 al 21/6): "70".

(del 23/5 al 21/6): "70". Cáncer (del 22/6 al 21/7): "42".

(del 22/6 al 21/7): "42". Leo (del 22/7 al 21/8): "26".

(del 22/7 al 21/8): "26". Virgo (del 22/8 al 22/9): "65".

(del 22/8 al 22/9): "65". Libra (del 23/9 al 22/10): "11".

(del 23/9 al 22/10): "11". Escorpio (del 23/10 al 21/11): "87".

(del 23/10 al 21/11): "87". Sagitario (del 22/11 al 21/12): "55".

(del 22/11 al 21/12): "55". Capricornio (del 22/12 al 20/1): "04".

(del 22/12 al 20/1): "04". Acuario (del 21/1 al 19/2): "99".

(del 21/1 al 19/2): "99". Piscis (del 20/2 al 20/3): "30".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este sábado 21 de marzo





"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "6186". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad





Demorados a la grande: centena, el "8" con 35 sorteos; decena, el "5" con 18 sorteos; unidad, el "7" con 24 sorteos. Los más atrasados son el "76", el "47" y el "42", mientras que los más salidores, el "14", el "22" y el "97".

Quiniela bonaerense





Demorados a la grande: centena, el "5" con 35 sorteos; decena, el "8" con 18 sorteos; unidad, el "7" con 33 sorteos. Los más atrasados son el "72", el "82" y el "03". Los más salidores, el "70", el "55" y el "23".

El Cronicazo de este sábado 21 de marzo.

Quiniela de Montevideo





Demorados a la grande: centena, el "0" con 55 sorteos; decena, el "6" con 30 sorteos; unidad, el "4" con 39 sorteos. Los más atrasados son el "90", el "85" y el "83", y los más salidores, el "67", el "01" y el "32".

Quiniela de Santa Fe





Demorados a la grande: centena, el "0" con 28 sorteos; decena, el "4" con 33 sorteos; unidad, el "4" con 13 sorteos. Los más atrasados son el "40", el "08" y el "44", mientras que los más salidores, el "79", el "82" y el "07".

Quiniela de Córdoba





Demorados a la grande: centena, el "3" con 28 sorteos; decena, el "4" con 26 sorteos; unidad, el "2" con 22 sorteos. Los más atrasados son el "11", el "44" y el "81". Los más salidores, el "04", el "70" y el "36".

Quiniela de Entre Ríos





Demorados a la grande: centena, el "8" con 29 sorteos; decena, el "0" con 22 sorteos; unidad, el "3" con 23 sorteos. Los más atrasados son el "85", el "88" y el "08", y los más salidores, el "50", el "07" y el "48".

Quiniela de Mendoza





Demorados a la grande: centena, el "0" con 33 sorteos; decena, el "4" con 22 sorteos; unidad, el "1" con 18 sorteos. Los más atrasados son el "04", el "01" y el "41", mientras que los más salidores, el "07", el "79" y el "82".

Los sorteos actuales de quiniela y lotería





Lotería Nacional y Lotería de la Provincia : las dos llevan a cabo cinco sorteos cada día. Se llaman "La Previa" (10.30 de la mañana), "La Primera" (12 del mediodía), "Matutina" (14.30 horas), "Vespertina" (17.30 horas) y "Nocturna" (a las 21).

Quini 6 : se realiza dos veces por semana, todos los miércoles y domingos. Está disponible en todas las agencias habilitadas del país, donde los jugadores deben elegir seis números entre el "00" y el "45" para apostar.

Loto Plus : hay que seleccionar seis cifras entre el "00" y el "45". Con ellas, se puede participar de los juegos que se hacen los miércoles y sábados a las 22.00 horas. Las apuestas para estos sorteos cierran varias horas antes.