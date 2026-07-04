La Gitana del Cronicazo brinda todos los números de la suerte para la quiniela de este "finde"

Con el objetivo de acompañar a los apostadores que buscan ganarle al azar, ya está disponible la nueva edición del Cronicazo correspondiente a este sábado 4 de julio. En este informe completo vas a poder repasar cuáles son los números más rezagados y las cifras que se repiten con mayor regularidad en la quiniela.

Si estás armando tu jugada para el fin de semana y querés sumar una dosis extra de intuición, te invitamos a consultar la sección "Me lo dijo una Gitana". Allí vas a encontrar el número de la suerte recomendado especialmente para cada signo del zodiaco.

Por otra parte, recordá que tenés la posibilidad de chequear en tiempo real todos los extractos y tableros de las distintas jurisdicciones ingresando directamente a los canales oficiales de juego: loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

El Cronicazo del "finde" ya llegó: los candidatos de la Gitana para la quiniela





El principal elegido para buscar el acierto en la quiniela es el "11". Viene acompañado por el "09" en el rol de "El salvador", el "75" y el "63" bajo la categoría de "Los posibles", y el "14" ocupando el lugar de "El suplente". Asimismo, la sección "Me lo dijo una Gitana" ratificó que el número de la suerte definitivo para estos días es el "46".

La propuesta incluye también al "90" destacado como "La onda", al "58" en la opción de "Me juego" y al "37" posicionado como "La posta". Por otra parte, las apuestas recomendadas como los "Tres para ganar" del bolillero actual son el "23", el "80" y el "02". En tanto, el significado de los sueños viene a sugerir al "25", el "82", el "96" y el "01" como excelentes alternativas.

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?



Aries (del 21/3 al 20/4): "29".

(del 21/3 al 20/4): "29". Tauro (del 21/4 al 22/5): "00".

(del 21/4 al 22/5): "00". Géminis (del 23/5 al 21/6): "51".

(del 23/5 al 21/6): "51". Cáncer (del 22/6 al 21/7): "83".

(del 22/6 al 21/7): "83". Leo (del 22/7 al 21/8): "98".

(del 22/7 al 21/8): "98". Virgo (del 22/8 al 22/9): "32".

(del 22/8 al 22/9): "32". Libra (del 23/9 al 22/10): "67".

(del 23/9 al 22/10): "67". Escorpio (del 23/10 al 21/11): "78".

(del 23/10 al 21/11): "78". Sagitario (del 22/11 al 21/12): "15".

(del 22/11 al 21/12): "15". Capricornio (del 22/12 al 20/1): "54".

(del 22/12 al 20/1): "54". Acuario (del 21/1 al 19/2): "46".

(del 21/1 al 19/2): "46". Piscis (del 20/2 al 20/3): "60".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este sábado 4 de julio





"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "0985". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "0" con 35 sorteos; decena, el "9" con 14 sorteos; unidad, el "7" con 21 sorteos. Los más atrasados son el "51", el "24" y el "97", mientras que los más salidores, el "22", el "10" y el "14".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "1" con 45 sorteos; decena, el "5" con 33 sorteos; unidad, el "1" con 26 sorteos. Los más atrasados son el "33", el "80" y el "04". Los más salidores, el "28", el "44" y el "47".

El Cronicazo de este sábado 4 de julio.

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "5" con 25 sorteos; decena, el "3" con 22 sorteos; unidad, el "3" con 24 sorteos. Los más atrasados son el "25", el "55" y el "45", y los más salidores, el "61", el "43" y el "67".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "3" con 54 sorteos; decena, el "5" con 28 sorteos; unidad, el "8" con 33 sorteos. Los más atrasados son el "42", el "93" y el "87", mientras que los más salidores, el "49", el "79" y el "82".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "7" con 46 sorteos; decena, el "2" con 37 sorteos; unidad, el "3" con 28 sorteos. Los más atrasados son el "62", el "99" y el "79". Los más salidores, el "74", el "04" y el "07".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "0" con 43 sorteos; decena, el "6" con 22 sorteos; unidad, el "3" con 25 sorteos. Los más atrasados son el "92", el "78" y el "45", y los más salidores, el "48", el "50" y el "59".

Quiniela de Mendoza

Demorados a la grande: centena, el "3" con 39 sorteos; decena, el "2" con 30 sorteos; unidad, el "0" con 25 sorteos. Los más atrasados son el "48", el "49" y el "60", y los más salidores, el "44", el "58" y el "87".