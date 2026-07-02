Llegó un nuevo Cronicazo y estos son los candidatos de la Gitana para la quiniela

Para que las personas interesadas prueben su suerte en la quiniela, llegó el Cronicazo de este jueves 2 de julio. Las cifras más demoradas y las que salen con más frecuencia en los distintos sorteos, están acá.

Si tenés intenciones de tentar a la fortuna, revisá con atención el apartado semanal "Me lo dijo una Gitana" para descubrir cuál es el número favorable asignado a tu signo zodiacal en este período.

Asimismo, recordá que podés repasar los marcadores oficiales de los juegos y sorteos mediante los siguientes enlaces oficiales: loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

Renová tu suerte esta semana con el Cronicazo: los pálpitos de la Gitana para tus jugadas





El principal elegido para buscar el acierto en la quiniela es el "11". Viene acompañado por el "09" en el rol de "El salvador", el "75" y el "63" bajo la categoría de "Los posibles", y el "14" ocupando el lugar de "El suplente". Asimismo, la sección "Me lo dijo una Gitana" ratificó que el número de la suerte definitivo para estos días es el "46".

La propuesta incluye también al "90" destacado como "La onda", al "58" en la opción de "Me juego" y al "37" posicionado como "La posta". Por otra parte, las apuestas recomendadas como los "Tres para ganar" del bolillero actual son el "23", el "80" y el "02". En tanto, el significado de los sueños viene a sugerir al "25", el "82", el "96" y el "01" como excelentes alternativas.

¡No apuestes sin antes ver el Cronicazo!



Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?





Aries (del 21/3 al 20/4): "29".

(del 21/3 al 20/4): "29". Tauro (del 21/4 al 22/5): "00".

(del 21/4 al 22/5): "00". Géminis (del 23/5 al 21/6): "51".

(del 23/5 al 21/6): "51". Cáncer (del 22/6 al 21/7): "83".

(del 22/6 al 21/7): "83". Leo (del 22/7 al 21/8): "98".

(del 22/7 al 21/8): "98". Virgo (del 22/8 al 22/9): "32".

(del 22/8 al 22/9): "32". Libra (del 23/9 al 22/10): "67".

(del 23/9 al 22/10): "67". Escorpio (del 23/10 al 21/11): "78".

(del 23/10 al 21/11): "78". Sagitario (del 22/11 al 21/12): "15".

(del 22/11 al 21/12): "15". Capricornio (del 22/12 al 20/1): "54".

(del 22/12 al 20/1): "54". Acuario (del 21/1 al 19/2): "46".

(del 21/1 al 19/2): "46". Piscis (del 20/2 al 20/3): "60".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este jueves 2 de julio





"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "0985". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "1" con 26 sorteos; decena, el "2" con 23 sorteos; unidad, el "0" con 42 sorteos. Los más atrasados son el "51", el "24" y el "97", mientras que los más salidores, el "22", el "10" y el "14".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "1" con 35 sorteos; decena, el "5" con 23 sorteos; unidad, el "9" con 29 sorteos. Los más atrasados son el "33", el "79" y el "80". Los más salidores, el "28", el "44" y el "47".

El Cronicazo de este jueves 2 de julio.

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "5" con 21 sorteos; decena, el "3" con 18 sorteos; unidad, el "3" con 20 sorteos. Los más atrasados son el "25", el "55" y el "45", y los más salidores, el "61", el "43" y el "67".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "3" con 44 sorteos; decena, el "4" con 30 sorteos; unidad, el "6" con 42 sorteos. Los más atrasados son el "42", el "83" y el "87", mientras que los más salidores, el "49", el "79" y el "82".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "7" con 36 sorteos; decena, el "9" con 30 sorteos; unidad, el "6" con 18 sorteos. Los más atrasados son el "62", el "99" y el "79". Los más salidores, el "74", el "04" y el "07".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "0" con 33 sorteos; decena, el "9" con 26 sorteos; unidad, el "4" con 27 sorteos. Los más atrasados son el "92", el "78" y el "45", y los más salidores, el "48", el "50" y el "59".