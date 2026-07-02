Lluvia de aciertos del Cronicazo: ¿Cuáles fueron los números ganadores que aparecieron en la Quiniela?

El Cronicazo de la suerte desató una verdadera "tormenta de fortuna" dentro de las agencias oficiales de todo el país. Los números anticipados por nuestros expertos se ubicaron en lo más alto de los tableros, desatando festejos entre miles de seguidores que confiaron ciegamente en los pálpitos semanales.

Es que nuestra sección especializada lo anticipó con total precisión antes de que giraran los bolilleros oficiales de la jornada. La guía preferida por el pueblo, diseñada para tentar a la Diosa de la Fortuna, metió múltiples impactos directos durante los últimos sorteos.

Cuáles fueron los números que lideraron tableros en la Quiniela

Los fieles seguidores comenzaron el ciclo con una sonrisa de oreja a oreja al constatar las pizarras de Córdoba y Santa Fe. Los aciertos principales se distribuyeron de la siguiente manera en las distintas jurisdicciones:

El 11 (El minero), la pegó en lo más alto de la modalidad Vespertina de la Lotería de Córdoba .

El 37 (La Posta), un indiscutido acierto de segunda línea, apareció en la Matutina de la Lotería de Santa Fe .

El 90 (La Onda), otra jugada certera de segunda línea, primereó en la modalidad Vespertina de la Lotería de Santa Fe .

El 63, seleccionado especialmente desde el espacio de "Los Posibles", escaló directo a la cabeza en la Matutina de la Lotería de Córdoba.

Pizarras ganadoras: la Lotería de Córdoba y la Lotería de Santa Fe lideraron los tableros oficiales con las salidas del 11, el 37, el 90 y el 63.

Este desempeño demoledor reafirmó la efectividad de los pronósticos desarrollados por el equipo periodístico del suplemento diario. Los seguidores acudieron en masa a cobrar sus boletas ganadoras en las distintas agencias de lotería locales, celebrando el impacto directo de las cifras recomendadas que volvieron a quebrar las bancas estatales de manera legal y transparente.

¡Recordá repasar minuciosamente el Cronicazo de la suerte antes de concretar tu próxima apuesta en la agencia de tu barrio! Además, podés verificar en tiempo real los resultados oficiales de los distintos tableros y loterías ingresando en los sitios web correspondientes de cada organismo.