Iba a dormir una siesta, pero ganó la lotería y no pudo pegar un ojo: ¿Para quién será la plata?

Una tarde tranquila terminó convirtiéndose en un momento imposible de olvidar para un hombre que ganó una fortuna en la lotería. El apostador contó que estaba por dormir una siesta cuando recibió la noticia de la victoria y, desde entonces, no pudo volver a pegar un ojo.

El jugador, padre de cinco hijos, consiguió el premio después de realizar una apuesta mínima. Con la plata ya asegurada, contó cuál será su destino y explicó por qué sus "retoños" van a ocupar un lugar central.

El hombre se llama Kyle Oxendine y vive en Rowland, en el estado de Carolina del Norte (Estados Unidos). El afortunado ganó 200.000 dólares gracias a un boleto instantáneo de lotería que le salió apenas 5 dólares.

Según informó la Lotería de Educación de Carolina del Norte, el ticket ganador del juego Monopoly fue comprado en el local Lucky 7, ubicado sobre East Main Street, en la ciudad ya mencionada.

"Tenía pensado echarme una siesta, pero después de ver eso no pude", relató Oxendine al hablar con los responsables del juego cuando se presentó para cobrar el premio.

Qué va a hacer con el premio el ganador de la lotería

De acuerdo con la información difundida por la lotería, Kyle se presentó el martes pasado para reclamar el premio. Luego de los descuentos e impuestos correspondientes, terminó llevándose 144.021 dólares.

La cifra toma todavía más dimensión al compararla con la cotización actual de la moneda estadounidense, ya que equivale a más de 200 millones de pesos argentinos.

El afortunado ganó su premio gracias a un boleto de lotería Monopoly.

Sobre el destino de la plata, el ganador dejó en claro que su prioridad será la familia. "Mis hijos son lo más importante para mí y voy a cuidar de ellos", aseguró.

Además de utilizar parte de las ganancias para acompañar y ayudar a sus hijos, Oxendine también planea disfrutar del premio con unas vacaciones familiares.

La historia muestra que, más allá de inversiones o gastos materiales, el entretenimiento y el tiempo compartido también ocupan un lugar importante.

Desde la Lotería de Educación de Carolina del Norte señalaron que el juego Monopoly de 5 dólares fue lanzado en noviembre con cinco premios mayores de 200.000 dólares. Hasta el momento, todavía quedan dos premios de ese monto sin reclamar.