Premio histórico: un vecino de Entre Ríos ganó más de $1.000 millones en la Quiniela

La suerte volvió a golpear la puerta en Entre Ríos y dejó un premio multimillonario que rápidamente revolucionó a toda la región del litoral.

Un apostador de una pequeña ciudad acertó la combinación perfecta del Loto Plus y se convirtió en el ganador de uno de los pozos acumulados más importantes del año con $1.042 millones.

Los números sorteados en la modalidad Desquite transformaron a un apostador entrerriano en uno de los nuevos millonarios del país.

Un solo ganador y un premio histórico: $1.000 millones en el Loto Plus

Un apostador entrerriano se convirtió en millonario tras ganar un pozo acumulado de $1.042.808.341,60, en el sorteo del Loto Plus realizado el pasado sábado 23 de mayo.

Según se informó, la apuesta ganadora fue realizada en la Agencia N.º 1265 de la ciudad de Diamante, provincia de Entre Ríos, y correspondió a la modalidad "Desquite".

Estos fueron los números de la suerte.

Por otro lado, se confirmó que el afortunado jugador acertó los seis números sorteadosy se quedó con uno de los premios más importantes entregados durante este año por el tradicional juego de azar.

Si bien el monto informado supera los $1.042 millones, el ganador no cobrará la totalidad del premio debido a los descuentos impositivos vigentes en Argentina para este tipo de sorteos.

Tras los descuentos correspondientes, se estima que el apostador recibiría alrededor de $850 millones netos, una suma que igualmente lo convierte en uno de los grandes ganadores del año.

Además del afortunado jugador, la agencia que emitió el ticket también obtendrá una recompensa económica. Habitualmente, las agencias oficiales reciben un porcentaje del premio vendido como incentivo por parte de la organización del juego.

De esta manera, el local de Diamante podría quedarse con cerca de $5 millones por haber emitido el ticket premiado, una cifra que representa un fuerte impulso para el negocio local.

El premio que mantuvo en vilo al país, ya tiene ganador.

El sorteo también dejó otro premio destacado en la modalidad Match, donde otro apostador obtuvo más de $8.764 millones. En tanto, el pozo Tradicional quedó vacante y acumuló más de $1.836 millones para el próximo sorteo.

Mientras tanto, la noticia rápidamente generó repercusión en Diamante, donde vecinos y comerciantes comenzaron a especular sobre la identidad del nuevo millonario. Hasta el momento no trascendió quién realizó la apuesta, aunque el impacto del premio ya se hizo sentir en toda la ciudad.







