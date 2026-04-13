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Alivio en la Selección Argentina con "Cuti" Romero: llega con lo justo al Mundial 2026

Tottenham confirmó la lesión ligamentaria de Cristian Romero que, si no pasa nada raro, llegará con lo justo para disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

Juan Riera
Juan Riera

Lionel Scaloni tiene un motivo para respirar un poco más tranquilo en la Selección Argentina, aunque sin relajarse, por la situación de Cristian "Cuti" Romero, quien se lesionó durante la derrota del Tottenham ante Sunderland por la Premier League de Inglaterra. Finalmente los Spurs le hicieron los estudios al central argentino y se comprobó que hay una lesión ligamentaria, aunque no una rotura y eso significa, si no hay ningún inconveniente, que podrá estar presente en el Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Cristian Romero chocó contra su propio arquero Antonín Kinský tras ser empujado por un rival, sufrió un fuerte golpe en su pierna derecha y se retiró del campo de juego con lágrimas en los ojos, temiendo el peor panorama.

La resonancia magnética que le realizaron a Cristian Romero, capitán de Tottenham, arrojó sufrió una distensión de ligamento lateral de su pierna derecha. Con una lesión así, el central tendrá un plazo de recuperación entre cinco y siete semanas.

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