La preocupación del técnico de Tottenham por la lesión de Cuti Romero: "Estoy apenado"

Preocupación y lamento. Con estas dos palabras se puede sintetizar lo que sintió el entrenador de Tottenham, Roberto De Zerbi, por la lesión que sufrió Cristian Cuti Romero en la derrota ante Sunderland, que dejó al equipo del cordobés en zona de descenso a falta de seis fechas para el final de la Premier League.

El defensor argentino sufrió un choque fortuito con su propio arquero a los 64 minutos y no pudo continuar. Según informó el portal TyC Sports, el Cuti presenta inestabilidad en la rodilla derecha y será sometido a estudios en los ligamentos para determinar si sufrió una lesión en el ligamento colateral interno o si el cuadro responde únicamente al golpe recibido.

El curioso mensaje del Cuti Romero que encendió rumores de un posible regreso a Belgrano

%uD83D%uDEA8 ATENCIÓN - FUERTE IMAGEN DEL CUTI: por molestias, y a muy poco del Mundial, Romero debió salir sustituido con Tottenham perdiendo ante Sunderland y en puestos de descenso...



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Claro está que rápidamente se encendieron las alarmas en la Selección Argentina porque faltan solo dos meses para el Mundial y un problema físico podría dejar al referente de la zaga central sin chances de ir a la Copa del Mundo. La esperanza ahora está puesta en el resultado de los estudios.

Furia en las redes sociales contra Brian Brobbey, el jugador que lesionó a Cuti Romero: "Ojalá se rompa..."

En la conferencia posterior al encuentro, De Zerbi, quien debutó este domingo en el banco de los Spurs, se refirió al exjugador de Belgrano: "Estoy apenado y decepcionado por la lesión de Romero, es nuestro capitán y uno de los jugadores más importantes del equipo, así que espero que no sea un gran problema", sostuvo.

Roberto De Zerbi lamentó mucho la lesión que sufrió Cuti Romero y que lo obligó a dejar la cancha promediando el complemento.

A su vez, el DT aclaró que deberán esperar los estudios médicos para saber qué le ocurrió al zaguero de 27 años, pero se esperanzó: "Es un buen chico, un gran jugador, con una gran personalidad. Necesitamos a él para terminar la temporada y para lograr nuestro objetivo", aseguró.