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Domingo, 14 de junio de 2026

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TRAGEDIA

Horror en Chubut: una nena murió tras haber sido atacada por un perro en la playa

La víctima fatal tenía 5 años y fue atacada por el animal en cercanías de un complejo turístico ubicado cerca de Rawson.

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Chubut está conmocionada por la muerte de una nena de 5 años, quien fue atacada el último sábado por un perro en la zona de Playa Magagna, cerca de Rawson.

El dramático episodio ocurrió alrededor del mediodía y es materia de investigación por parte de la Justicia y las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con los primeros datos recabados por los investigadores, la menor fue atacada por el animal en cercanías de un complejo turístico ubicado próximo a la segunda bajada a Cangrejales.

En esta zona de Playa Magagna ocurrió el ataque fatal&nbsp;(Ministerio Público Fiscal del Chubut).
En esta zona de Playa Magagna ocurrió el ataque fatal (Ministerio Público Fiscal del Chubut).

La niña sufrió lesiones de extrema gravedad y, aunque recibió asistencia inmediata en el lugar, los esfuerzos por salvarle la vida resultaron insuficientes, publicó Crónica de Comodoro Rivadavia.

Según trascendió, la víctima había llegado a Playa Magagna junto a su familia para disfrutar del fin de semana largo. Todos se encontraban alojados en una cabaña de la zona cuando ocurrió la tragedia.

El perro quedó bajo custodia de la Municipalidad de Rawson (Ministerio Público Fiscal del Chubut).
El perro quedó bajo custodia de la Municipalidad de Rawson (Ministerio Público Fiscal del Chubut).

Tras el hecho, se desplegó un importante operativo encabezado por efectivos de la Comisaría de Playa Unión, especialistas de Policía Científica, personal de la División Policial de Investigaciones (DPI) de Rawson y funcionarios del Ministerio Público Fiscal para reconstruir cómo se produjo el ataque y determinar las responsabilidades correspondientes.

En tanto, el perro involucrado quedó bajo custodia de la Municipalidad de Rawson. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que se trata de un animal mestizo de gran tamaño, que permanece bajo observación mientras avanzan las actuaciones judiciales.

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