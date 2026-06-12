Lo extraditaron hace un año pero volvió al país y lo detuvieron por narcotráfico

La Policía de Chubut detuvo a un narcotraficante dominicano quien había sido extraditado un año atrás. Fue capturado en un operativo antidrogas que se realizó en las últimas horas en la ciudad de Comodoro Rivadavia, junto a otro malviviente.

El procedimiento estuvo a cargo de la División Drogas y Leyes Especiales de dicha ciudad, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, denominado "Operativo El Extraditado".

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Durante la investigación, las fuerzas de seguridad identificaron a quien sería uno de los principales proveedores de drogas: un hombre dominicano, quien ya tenía antecedentes relacionados con el narcotráfico en la provincia, según indicó la agencia Noticias Argentinas.

El sospechoso había sido expulsado del territorio argentino en julio del año pasado por disposición de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) porque tenía una condena por confabulación para el comercio de estupefacientes y otra causa por lesiones con arma de fuego. Sin embargo, reingresó al país pese a la prohibición vigente.

Diversos allanamientos en la ciudad

Durante las tareas de seguimiento, los investigadores detectaron que el hombre se movilizaba por la ciudad ocultando su rostro o bien durante la noche, según informó el medio ADN Sur.

Con los elementos reunidos, la Justicia Federal autorizó tres allanamientos que se concretaron este jueves en diferentes viviendas ubicadas en los barrios Ceferino, Standard Norte y José Fuchs.

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