Enterró 60 kilos de cocaína en el patio de su mamá: la mujer se desmayó en el operativo y él fue detenido

Efectivos de Gendarmería Nacional llevaron adelante diversos operativos en la localidad santafesina de Roldán, y en uno de ellos, lo particular es que hallaron en el fondo de una propiedad casi 60 kilos de cocaína, la cual estaba fraccionada y oculta bajo tierra.

Fuentes investigativas informaron que este operativo se inició en el marco de la investigación por el narcoavión que aterrizó en mayo pasado con 321 kilos de cocaína a bordo en una zona rural de Villa Eloísa.

En este caso, los oficiales allanaron la casa de Flavio Batista (41) y a accedieron a un patio abandonado con escombros, vegetación y chapas, pero cuando divisaron la presencia de una pala, levantaron unas láminas de metal y notaron la tierra removida, excavaron y descubrieron panes de color verde que contenían un total de 58,823 kilogramos de cocaína. Además, en pleno operativo, la madre de Batista, dueña de la casa, se desmayó al ser notificada del hallazgo.

En los otros domicilios allanados, los efectivos secuestraron 16.500 dólares, 335.000 pesos argentinos, 140 reales, 48 municiones de distintos calibres y 20 cartuchos calibre 12/70, una camioneta Ford Ecosport, una balanza de precisión, cuatro teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Un narco que sigue suelto

En un principio se pensó que detrás de esta droga estaba el capo narco rosarino Brian "Patoruzek" Bilbao (48), pero una investigación a cargo de la Procunar y el juez Eduardo Rodríguez De Cruz descubrió que no.

En realidad, ese avión pertenecía a los hermanos Borras. El mayor tenía una condena unificada a 4 años que vencía en 2029 y por la que debía estar en arresto domiciliario, mientras que el menor aparece relacionado comercialmente con "servicios portuarios".

Casi 60 kilos de cocaína estaban envueltos en nylon verde (Redes).

Según la investigación, Batista responde al liderazgo de dos hermanos rosarinos, los Borras, ya detenidos en el caso. Los Borras no trabajan para Bilbao, sino que tenían su propia pyme directamente relacionada con el contrabando narco a través de los puertos de la provincia de Buenos Aires.

Siguiendo la pista de los Borras fue que, en mayo, Gendarmería llegó a un campo de la zona de Villa Eloísa. Cuando los descubrieron, los narcos comenzaron a disparar contra los gendarmes y uno de los agentes que participaba del operativo fue atropellado por uno de los autos de los traficantes, en las inmediaciones de la ruta 178.

Operativo en mayo

Finalmente, en la aeronave se secuestraron 300 bultos que contenían 321 kilos de cocaína. Los Borras lograron escapar, aunque la Gendarmería logró detener a dos bolivianos (el piloto y su acompañante) cuando llegaron caminando a un campo a pedir agua. Luego les siguieron la pista a Funes, y no se equivocaron, allí cayeron los hermanos, pero la investigación siguió.

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