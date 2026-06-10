Le robaron un millón de dólares a una pareja de jubilados con el "cuento del tío": cómo los estafaron

El "cuento del tío" sumó nuevas víctimas en las últimas horas en la ciudad de Santa Fe, en donde una pareja de jubilados cayó en esta modalidad y sufrió el robo de casi un millón de dólares, es decir, el ahorro de todas sus vidas.

Fuentes policiales informaron que la estafa ocurrió el martes cerca de las 18.50, en una casa ubicada sobre la calle Francia, entre Irigoyen Freyre e Hipólito Irigoyen, en el centro de la capital santafesina.

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La situación se inició con un llamado telefónico al teléfono fijo de la casa y al momento de atender, las víctimas (un hombre de 82 años y una mujer de 83) escucharon del otro lado de la línea la voz de una mujer que simuló ser su hija.

Simulando una situación de urgencia, la delincuente les advirtió sobre una presunta operatoria financiera inminente y les indicó que debían retirar con urgencia todos sus ahorros en moneda extranjera.

Falsos empleados bancarios





El argumento para que caer en la trampa fue que les dijeron que dos personas del Banco Nación pasarían por el domicilio para retirar los billetes, y asegurar un depósito seguro en la entidad bancaria.

Tras cortar la comunicación, dos hombres se presentaron en la puerta del domicilio haciéndose pasar por los supuestos empleados bancarios, pero lo que se planificó como una estafa limpia terminó con momentos de extrema tensión.

Violencia en la vivienda





Al momento de la entrega del bolso con el dinero, se produjo una maniobra violenta: los delincuentes empujaron al jubilado de 82 años, provocándole lesiones leves, para arrebatarle el botín de manera inmediata antes de que pudiera sospechar.

Una vez con los fajos de dólares en su poder, los ladrones huyeron rápidamente del lugar y se perdieron en las calles de la ciudad. Tras la conmoción del asalto y al constatar con sus familiares reales que todo se había tratado de una estafa, las víctimas lograron dar aviso al 911.

Finalmente, la policía provincial y los peritos trabajan en el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y en el rastreo de las comunicaciones para intentar identificar a la banda de estafadores.

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