"Cuento del tío" millonario: atraparon al acusado de engañar a una jubilada de Quilmes

Un hombre de 42 años fue detenido, acusado de cometer una estafa bajo la modalidad de "cuento del tío" contra una mujer de 81 años, tras ser interceptado en La Matanza en un operativo de seguimiento encubierto que permitió desarticular su maniobra y ponerlo en orden tras el ilícito.

El hecho investigado ocurrió el pasado 13 de marzo en el centro de Quilmes, cuando la víctima fue engañada para entregar 60.000 dólares en efectivo a un supuesto "empleado del banco". Ante la denuncia, se inició rápidamente un trabajo de inteligencia criminal para reconstruir la fuga del sospechoso mediante un Estado activo en el uso de tecnologías y la búsqueda de los responsables.

El análisis de material fílmico privado y del sistema de monitoreo municipal fue clave para identificar el vehículo utilizado: un Fiat Cronos blanco. El rastreo del recorrido permitió localizar el rodado en el partido de Tres de Febrero. Tras semanas de tareas de inteligencia, los efectivos de la DDI interceptaron el vehículo y aprehendieron al sospechoso en la intersección de las calles Peribebuy y Pedro L. Gallo, en el partido de La Matanza.

Posteriormente, se llevó a cabo un allanamiento de urgencia en el domicilio del detenido, ubicado en la localidad de Ciudadela. En el lugar se secuestró el automóvil utilizado en el hecho, teléfonos celulares, la indumentaria que el sospechoso vestía al momento de la estafa y una importante cantidad de moneda extranjera de diversos países (Euros, Reales y Coronas Danesas, entre otras).

La causa, caratulada como "Estafa Agravada", se encuentra a cargo de la U.F.I. N° 1 del Departamento Judicial de Quilmes. Actualmente, los investigadores realizan labores para determinar la participación del detenido en otros hechos de similar modalidad ocurridos recientemente en la región.