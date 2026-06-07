Trágico choque frontal en Santa Fe: murieron los 4 ocupantes de los vehículos

Una tragedia vial sacudió al sur de la provincia de Santa Fe: cuatro personas perdieron la vida en una colisión frontal ocurrida sobre la ruta provincial 94. El hecho se registró este viernes en cercanías de la denominada "curva de García Varela", dentro de la jurisdicción de Teodelina, en el departamento General López, a unos 346 kilómetros de la ciudad capital.

De acuerdo con las primeras pericias realizadas en el lugar, el siniestro involucró a una camioneta Toyota Hilux de color blanco y un automóvil Chevrolet Prisma. Como consecuencia del violento impacto, fallecieron todos los ocupantes de ambos vehículos.

La camioneta en la cual viajan tres de las víctimas.

En la camioneta viajaban tres hombres: Patricio Galván, piloto de Turismo Promocional de 34 años; su padre, Gerardo Galván; y Jonhatan Kuzic, empleado de la familia. En tanto, el conductor del Chevrolet Prisma era Hugo Sangiacomo, bombero retirado y cuartelero perteneciente al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás.

Leonardo Mena, jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Teodelina, confirmó la gravedad de la tragedia al señalar que el resultado del choque "fue fatal para todos los participantes".

Las condiciones meteorológicas podrían haber sido un factor a tener en cuenta. Al momento del accidente se registraban lloviznas de distinta intensidad en la zona, situación que reducía la visibilidad y complicaba el estado de la calzada. Sin embargo, las causas que desencadenaron la colisión aún no fueron determinadas y continúan siendo materia de investigación.

El auto en el que viajaba el bombero.

Tras el choque, personal policial, servicios de emergencia y equipos de rescate trabajaron durante varias horas en el lugar. La ruta provincial 94 permaneció completamente cortada mientras se realizaban las tareas periciales, el relevamiento de la escena y la remoción de los vehículos involucrados.

Una vez concluidas las primeras actuaciones, especialistas comenzaron a reconstruir la mecánica del siniestro. La investigación quedó bajo la órbita de la Comisaría N°7 de Teodelina.

La triste despedida a las víctimas

La noticia generó una profunda conmoción en distintas comunidades. Desde los Bomberos Voluntarios de Villa Cañás despidieron a Sangiacomo a través de una publicación en redes sociales. En el mensaje destacaron que "su compromiso, vocación y calidad humana dejaron una huella imborrable en todos quienes compartimos su camino", y añadieron: "Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración en su memoria".

El bombero que murió en el accidente.

También hubo expresiones de pesar en el ámbito del automovilismo, publica NA. La categoría Turismo Promocional emitió un comunicado para recordar a Patricio Galván y acompañar a sus familiares. Allí remarcaron: "Fue parte de nuestra categoría, dejando una huella imborrable por su pasión, compromiso y calidad humana. Su partida, junto a la de Gerardo y su acompañante, genera una enorme tristeza en toda la familia del automovilismo".

Asimismo, desde la categoría resaltaron que "Patricio y Gerardo permanecerán para siempre en nuestros recuerdos, formando parte de la historia de nuestra categoría y de cada uno de quienes compartieron momentos junto a ellos".