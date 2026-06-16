Condenaron a prisión perpetua a un sujeto que asesinó a un jubilado para robarle dinero y un televisor

Un joven fue condenado a prisión perpetua al ser hallado responsable de haber participado en el asesinato a golpes de un jubilado, de 82 años. El crimen ocurrió en 2023 en el sur el conurbano bonaerense y la Justicia, en tanto, resolvió absolver a otro sospechoso. En su momento, lo acontecido había sido publicado en exclusiva por cronica.com.ar y al hombre le robaron tanto dinero como un aparato de televisión.

Voceros judiciales revelaron que el individuo, de nombre Lautaro Alexis Puddini, recibió la pena debido a la muerte de la víctima, identificada, en forma oficial, como Enrique Mouriño Trillo.

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Según agregaron los informantes, Puddini fue considerado por los funcionarios coautor del delito de "Robo agravado por escalamiento, por haber sido cometido en poblado y en banda y efracción en concurso real con homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía".

Trascendió que los magistrados dispusieron absolver por este delito a otro imputado que arribó al proceso judicial.

Macabro hallazgo de la víctima





Consta en el expediente que el hecho se descubrió el 26 de abril de 2023 en una finca situada en la calle Ricardo Rojas al 1600, casi en el cruce con Hualfin. El hallazgo fue realizado por una hija del hombre, quien arribó a la casa habitada por su progenitor debido a que no podía comunicarse con el anciano.

Al ingresar al inmueble, la mujer, de 59 años, observó el cuerpo sin vida de su padre, que yacía tendido boca abajo, y atado de pies y de manos, y que existía un gran desorden en las diversas habitaciones. Las versiones sostienen que el cadáver apareció en el sector de la cocina.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba golpes.

Por F.V.

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