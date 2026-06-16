Violó una restricción perimetral y asesinó a balazos al novio de su ex pareja

Un individuo de 41 años asesinó a balazos al novio de su ex pareja luego de violar la restricción perimetral que le impedía aproximarse a la mujer. El suceso se registró en el norte del conurbano bonaerense y los pesquisas policiales detuvieron al autor del crimen.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fatal fue identificada, en forma oficial, como Mario Domingo Ovejero, de 37 años.



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Según agregaron los informantes, el hecho, que aconteció días pasados, se produjo cuando este sospechoso arribó a la finca habitada por su ex concubina, de 37 años, situada en el cruce de San Jorge y Salta, oportunidad en la que se originó una disputa.

Trascendió que, en dichas circunstancias, el agresor baleó a Ovejero y, de inmediato, resolvió darse a la fuga.

Heridas de gravedad





Consta en ese expediente que la víctima perdió la vida casi de manera instantánea, debido a que, según lo determinado por los peritos de la Policía Científica, había sido alcanzado por certeros impactos de arma de fuego en la región torácica y en el brazo izquierdo.

Horas más tarde, los servidores públicos de la comisaría cuarta del distrito apresaron al responsable del asesinato, tras hallarlo escondido en una vivienda ubicada en la esquina de Azulejos y Carlos del García, en el denominado Barrio Amancay.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", el doctor Andrés Rafael Quintana, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 2 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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