Mataron a un policía en un violento robo a una pollería

Un efectivo de la Dirección de Investigaciones de Delitos Complejos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue asesinado este martes tras ser baleado durante un robo.

El hecho ocurrió pasadas las 11.40 en un comercio dedicado a la venta de productos avícolas, ubicado sobre la Ruta Nacional 3.

La víctima fue identificada como Mauro Fabián Molina, de 42 años, quien se desempeñaba en la Dirección de Investigación de Delitos Federales, bajo la órbita de la Superintendencia de Delitos Complejos.

El asalto fue perpetrado por un grupo de delincuentes que arribó al lugar a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok. Según los reportes preliminares, el objetivo era llevarse la recaudación acumulada de la pollería.

En ese contexto, se produjo un enfrentamiento entre el policía y los ladrones. Durante el intercambio de disparos, Molina recibió un impacto de bala en la zona del tórax.

Tras el ataque, los delincuentes decidieron abandonar el vehículo en el que habían llegado, el cual quedó estacionado frente al local. Los integrantes de la banda emprendieron la huida en un segundo automóvil que funcionaba como apoyo logístico.

Inmediatamente, el oficial herido fue trasladado al Hospital Paroissien. A pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar, los médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de la lesión.

Este episodio de violencia se suma a otro hecho reciente ocurrido en el partido de Avellaneda, donde un incidente culminó con la muerte de otro agente policial, el sargento Alejandro Núñez, de 40 años, integrante de la División Motorizada.

El hecho se produjo el lunes pasado por la tarde, luego de que el efectivo fuera alertado sobre el robo de una camioneta en Quilmes. El suboficial inició un seguimiento del vehículo sustraído que se extendió por aproximadamente siete kilómetros.

La persecución finalizó en la intersección de la avenida Manuel Belgrano y la calle Pierres, en la localidad de Villa Domínico. En ese punto, los delincuentes que tripulaban la camioneta chocaron contra la motocicleta conducida por el policía.

A pesar de la intervención del personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), el sargento Núñez falleció en la vía pública debido a las lesiones provocadas por la colisión.



