Murió atropellado un policía que abría el paso a un traslado de órganos

Gustavo Veloso, un policía de 23 años, murió este domingo por la noche en Rosario tras ser atropellado por un auto mientras abría el paso a una ambulancia que trasladaba órganos.

El conductor que lo embistió, un joven de 19 años, quedó imputado por "homicidio culposo en siniestro vial", tras confirmarse el deceso de la víctima del trágico episodio.

El agente se trasladaba en moto como parte de la comitiva que escoltaba el traslado de órganos desde el hospital provincial hasta el aeropuerto Islas Malvinas. Según la reconstrucción del hecho, en el cruce de la avenida Pellegrini y Balcarce, un Volkswagen Gol lo embistió en pleno operativo.

Veloso fue trasladado de urgencia al hospital Clemente Álvarez con fractura expuesta de la extremidad derecha y hemorragia en el pulmón derecho.

Pese al rápido accionar del personal médico, horas después se produjo su fallecimiento, según informó el diario La Capital.

El conductor del auto quedó identificado e imputado por "homicidio culposo en siniestro vial".

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