Llevaba 3 meses muerta en su casa y tras la denuncia de un vecino la hallaron

El cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición fue hallado el pasado martes por la tarde en un complejo de monoblocks de la zona sur de Rosario.

El descubrimiento tuvo lugar en un departamento ubicado sobre la calle Brandazza al 2800, luego de que un vecino alertara a las autoridades sobre la prolongada ausencia de la víctima.

Según los primeros indicios, los investigadores sospechan que el fallecimiento podría haberse producido hace aproximadamente tres meses.

Ante la denuncia, efectivos de la Policía de Santa Fe se desplazaron hasta el lugar y montaron un operativo de custodia. El acceso a la vivienda se concretó finalmente cuando un familiar de la mujer se hizo presente y abrió la puerta principal, permitiendo el ingreso de los efectivos.

Al entrar al domicilio, los efectivos se encontraron con que el cadáver presentaba un avanzado estado de putrefacción. Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que la data de muerte estimada coincidiría con el relato de los vecinos, quienes señalaron que dejaron de ver a la mujer en los espacios comunes del edificio hace al menos noventa días.

Investigación

La Justicia busca determinar si se trató de un fallecimiento por causas naturales o si existen elementos que apunten a un hecho criminal.

La Fiscalía ordenó el traslado inmediato de los restos al Instituto Médico Legal de Rosario para la realización de la autopsia que permitirá establecer si el cuerpo presenta signos de violencia o heridas compatibles con un ataque, o si se trató de una muerte natural.

Se trabajó también en el levantamiento de rastros dentro del departamento para reconstruir las últimas horas de la víctima. Se busca determinar si los ingresos a la vivienda fueron forzados o si el inmueble se encontraba en orden al momento del arribo del personal policial.

Además, los investigadores comenzaron a tomar declaraciones testimoniales a los habitantes de los monoblocks vecinos.