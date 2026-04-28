El desgarrador posteo del papá de Jazmín, la nena que murió tras un golpe con un banco en la escuela

Tras la conmoción suscitada en la comunidad rosarina por la muerte de una niña de 6 años, quien tropezó con sus cordones durante en un recreo en el colegio y se golpeó la cabeza contra un banco de cemento, el padre de la víctima dejó un desgarrador posteo en las redes sociales.

Tras el incidente Jazmín Miqueo Cuello Luna fue internada en un hospital de la zona, pero horas más tarde los médicos confirmaron su fallecimiento por los golpes recibidos.

Tras el hecho, Ricardo Miqueo acudió a su cuenta de la red social Facebook para desahogarse, en la cual el hombre compartió una foto de cuando Jazmín era una bebé para despedirla.

En la imagen se lo observa a él mirarla, mientras ella duerme en sus brazos. Para acompañar la publicación, Ricardo eligió una canción con una profunda letra que relata lo que está padeciendo por estas horas.

El posteo del padre de la nena que murió en un colegio de Rosario (Facebook).

"Pasará la vida y no volverás / Yo no veo tu cara en el ataúd / Veo un ser de luz desaparecer", dicen Silvio Rodríguez y Milo J en la canción Luciérnagas.

El hombre solía compartir numerosas fotos de su familia y Jazmín era la protagonista de muchas de ellas. "Dios te Bendiga siempre hija, y me de la gracia de saber guiarte", había escrito en una posteo reciente.

Un cuadro desolador

Ricardo fue a la escuela ni bien ocurrió el hecho y se encontró con el peor escenario: vio que un médico bajó de una ambulancia y entró corriendo con una camilla. "Me desesperé, no era un golpe", contó en diálogo con un medio televisivo.

"Me mandaron a la oficina de la directora y me encontré a mi hija tirada en el piso, toda ensangrentada, de costado. Con el camillero la sacamos y la llevamos al hospital Vilela", agregó.

¿Cuándo ocurrió el episodio?

Por otra parte, el trágico hecho ocurrió a las 14.30 del viernes, y tras ser trasladada al centro de salud, los médicos le practicaron maniobras de reanimación y lograron estabilizarla, aunque su estado seguía siendo crítico.

La nena quedó internada bajo observación, pero, pese a los esfuerzos de los profesionales, murió el domingo a causa de las graves lesiones sufridas en la cabeza.

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