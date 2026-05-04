El Gobierno estableció un descuento del 25% en la tarifa de gas para este mes

Tras confirmar ajustes en los cuadros tarifarios, el Gobierno nacional oficializó este lunes un descuento adicional del 25% en la tarifa de gas para mayo, medida que alcanzará a los usuarios inscriptos en el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados.

La normativa, establecida mediante una resolución de la Secretaría de Energía, tiene como objetivo principal amortiguar el impacto de los costos de abastecimiento en un contexto de alta volatilidad de los precios de la energía a nivel global.

Contexto internacional y abastecimiento

La resolución, firmada por la secretaria de Energía, María Tettamanti, detalla los fundamentos de la decisión. Según el documento oficial, el impacto de las variables externas es directo sobre el costo de abastecimiento en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte.

"Si bien la Argentina cuenta con recursos gasíferos propios, mantiene un grado de integración con el mercado internacional a través de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) y de combustibles sustitutos necesarios para garantizar el abastecimiento de la demanda interna", argumenta el texto publicado en el Boletín Oficial. Por ello, la cartera energética decidió modificar el porcentaje de la bonificación extraordinaria, elevándola al 25% únicamente por el mes en curso.

Alcance de la medida

Esta bonificación se suma al esquema de subsidios focalizados vigente, reemplazando los sistemas anteriores basados estrictamente en niveles de ingresos. El Gobierno busca, mediante este mecanismo, "dar continuidad a los mecanismos de protección dirigidos a los sectores de menores ingresos" y evitar saltos abruptos en las facturas durante la temporada de menores temperaturas, donde el consumo suele incrementarse.

Ajustes en las tarifas eléctricas

En paralelo, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad autorizó nuevos valores para los cuadros tarifarios de las distribuidoras Edenor y Edesur en el AMBA.

Según las normativas vigentes, el Costo Propio de Distribución experimentó un incremento del 4,10% para Edenor y del 3,91% para Edesur en comparación con abril. Asimismo, el Valor Agregado de Distribución Medio se elevó a $63.237 y $58.087, respectivamente. Estos ajustes impactan tanto en usuarios residenciales sin subsidios como en beneficiarios de asistencia estatal, clubes de barrio y entidades de bien público, bajo un escenario de emergencia energética vigente.