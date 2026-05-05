Quién es Matías Tobar, el contratista que comprometió a Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

El nombre de Matías Tabar, un arquitecto y contratista de bajo perfil hasta hace pocas semanas, tomó relevancia mediática tras quedar vinculado a las reformas realizadas en la propiedad de fin de semana de Manuel Adorni, Jefe de Gabinete de la Nación, ubicada en el exclusivo country Indio Cuá.

En el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito del funcionario nacional, Tabar prestó declaración ante el fiscal federal Gerardo Pollicita.

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Durante su testimonio, el contratista lanzó una revelación que complica la situación administrativa del funcionario: afirmó haber percibido un pago total de 245.000 dólares por los trabajos realizados, los cuales se habrían abonado sin la facturación correspondiente.

Según detalló el arquitecto, el presupuesto inicial para la obra rondaba los USD 95.000. Sin embargo, la cifra escaló significativamente debido a una serie de "obras adicionales" y cambios de diseño solicitados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, durante el proceso de remodelación.

El perfil del contratista: entre los barrios privados y el Estado

Si bien Tabar se dedica mayoritariamente a la actividad privada -con especialidad en refacciones dentro de barrios cerrados-, su historial también registra vínculos con la gestión pública.

El arquitecto figura como proveedor de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz, donde participó en licitaciones diversas que van desde la provisión de resmas de papel en 2019 hasta la instalación de cámaras de seguridad en 2021.

Fuera del ámbito profesional, Tabar mantenía hasta hoy un perfil estrictamente reservado. En sus redes sociales, se muestra como un entusiasta de los deportes de alta resistencia: abundan las publicaciones sobre ciclismo, competencias de triatlón y travesías en cuatriciclos.

El contratista Tabar y su perfil deportista.

En lo ideológico, quienes frecuentan su entorno lo definen como un hombre de posturas liberales y cercanas al macrismo. Fue votante de Mauricio Macri y, más recientemente, de Javier Milei.

Matías Tabar, crítico con el kirchnerismo.

Sus perfiles digitales reflejan este posicionamiento, con frecuentes críticas al kirchnerismo y a figuras sindicales como Roberto Baradel.

Paradójicamente, en sus intervenciones públicas solía cuestionar la corrupción sistémica de la obra pública, mencionando a menudo al empresario Lázaro Báez, antes de quedar envuelto en este escándalo que hoy lo tiene bajo la lupa de la Justicia.