El Gobierno presentó una queja ante la Corte para que le revoquen la pensión de privilegio a Cristina Kirchner

El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, presentó este miércoles un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de revertir la medida cautelar que restituyó la pensión por viudez que percibe Cristina Fernández de Kirchner tras el fallecimiento de Néstor Kirchner.

La presentación judicial fue impulsada luego de que la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazara una apelación del organismo previsional y mantuviera vigente la resolución que ordenó reanudar el pago del beneficio.

Ante esto, desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que el Gobierno de Javier Milei "agotará todas las instancias judiciales" para impedir que la exmandataria continúe percibiendo asignaciones consideradas de privilegio.

En el recurso presentado ante la Corte Suprema, la ANSES sostuvo que existe una "prohibición expresa" para el cobro del beneficio debido a la condena penal e inhabilitación perpetua que pesa sobre Cristina Kirchner.

Según argumentó el organismo, la medida cautelar dictada por la Justicia de la Seguridad Social aplicó de manera errónea el derecho al considerar afectado un supuesto carácter alimentario del haber.

En tanto, el Ejecutivo también planteó en la presentación judicial que las prestaciones contempladas en la ley 24.018 tienen carácter "excepcional y extraordinario", y están vinculadas al honor, mérito y buen desempeño en el ejercicio de la función pública.

El origen del conflicto judicial

La disputa comenzó en noviembre de 2024, cuando el Gobierno nacional resolvió suspender la jubilación de privilegio y la pensión de la ex presidenta luego de que quedara firme su condena a seis años de prisión por corrupción en la causa Vialidad.

En ese momento, el Ejecutivo sostuvo que una persona condenada por delitos contra la administración pública no debía continuar accediendo a beneficios previsionales especiales financiados por el Estado.

A partir de entonces, la causa atravesó distintas instancias judiciales entre fallos, apelaciones y medidas cautelares. La semana pasada, la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social confirmó la restitución provisoria de la pensión, decisión que motivó el nuevo recurso presentado por la ANSES ante el máximo tribunal.

Luego de la presentación del recurso de queja, la Corte Suprema deberá analizar si acepta intervenir en el expediente y revisar la decisión de la Cámara de la Seguridad Social.