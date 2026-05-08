El Gobierno de Javier Milei estableció cambios en la estructura y el funcionamiento del Ministerio de Seguridad

El Gobierno oficializó este viernes una profunda reestructuración en el ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional, que introduce cambios en el organigrama, redefine funciones internas y crea nuevas áreas estratégicas con el objetivo de fortalecer la gestión de la seguridad federal y optimizar el funcionamiento administrativo del organismo.

La decisión quedó formalizada en el Decreto 327/2026, publicado en el Boletín Oficial. En esa línea, se modificó el organigrama interno del ministerio, incorporando nuevas subsecretarías y redefiniendo funciones dentro de áreas estratégicas vinculadas a la seguridad federal, la lucha contra el narcotráfico y la coordinación administrativa.

Según el texto oficial, una de las principales modificaciones fue la actualización del esquema organizativo del ministerio, incorporando nuevas subsecretarías y reorganizando áreas ya existentes. Entre ellas se destacan la creación de la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos y Fortalecimiento Institucional y la redefinición de funciones vinculadas a despliegue territorial, intervención federal y coordinación administrativa.

En esa línea, la disposición destaca que estos cambios responden a la necesidad de "adecuar los objetivos" de distintas dependencias para lograr una mejor administración de las competencias asignadas al ministerio. En ese sentido, el Ejecutivo busca fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas federales y mejorar la articulación entre las distintas áreas encargadas de la seguridad nacional.

Otro de los puntos centrales de la medida es la incorporación de políticas destinadas al bienestar del personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. A partir de esta reforma, la Secretaría de Coordinación Administrativa tendrá nuevas funciones relacionadas con la atención de la salud física, mental y psicofísica de los agentes y de sus grupos familiares.

Además, el Gobierno reforzó las competencias internacionales del ministerio en materia de lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. El decreto amplía las tareas de coordinación con organismos internacionales y gobiernos extranjeros, con el objetivo de mejorar la cooperación en investigaciones y estrategias de seguridad regional.

Por su parte, la normativa también modifica la estructura administrativa que fue aprobada en 2024, incorporando y reasignando cargos dentro del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). En paralelo, se derogaron y homologaron distintas funciones ejecutivas para adaptar la estructura estatal al nuevo esquema organizativo dispuesto por el Ejecutivo.

Desde el Gobierno señalaron que la reorganización apunta a mejorar la eficiencia administrativa y fortalecer la capacidad de respuesta ante problemáticas vinculadas a la seguridad, el crimen organizado y el narcotráfico.