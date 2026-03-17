Axel Kicillof lanza en la Ciudad el Movimiento Derecho al Futuro, de cara al 2027

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezará el próximo jueves un acto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para presentar formalmente su nuevo espacio político, Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

La actividad se desarrollará en el Teatro Picadero, situado en el Pasaje Santos Discépolo 1857, y contará con la participación de dirigentes del ámbito provincial y nacional, además de agrupaciones cercanas al mandatario.

Según se informó, el lanzamiento buscará nuclear bajo una misma identidad a distintos sectores que promueven la proyección nacional de Kicillof y que pretenden trasladar sus lineamientos a la escena política porteña.

En total, unas 150 organizaciones formarán parte de dicha estructura, entre ellas Kilómetro Cero, La Patria es el Otro y Patria y Futuro, un frente que reúne a sindicatos y movimientos sociales.

Si bien el desembarco del MDF en la Capital estaba previsto para fines del año pasado, el calendario electoral y las discusiones internas dentro del peronismo lo postergaron.

En ese contexto, el gobernador llega fortalecido tras las recientes elecciones internas del PJ bonaerense, en las que los sectores alineados con su conducción lograron imponerse en 10 de los 16 distritos.

A nivel político, el MDF en la Ciudad buscará posicionarse como una alternativa dentro del peronismo frente al espacio que lidera Máximo Kirchner a nivel nacional, con un enfoque que pone el acento en la apertura y la ampliación de la base política, una línea que viene ganando terreno en el justicialismo porteño.

La iniciativa forma parte de una estrategia de proyección nacional con vistas a 2027, en paralelo a la dinámica interna del PJ en la Capital.

Kicillof insiste en la necesidad de ampliar el espacio político y sumar nuevos sectores. En ese sentido, planteó la urgencia de construir una alternativa competitiva frente al presidente Javier Milei de cara a las próximas elecciones.

En intervenciones anteriores, el mandatario bonaerense también defendió la intervención estatal, cuestionó las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional y convocó a la unidad para evitar que el país "se entregue, se rinda o se fragmente".