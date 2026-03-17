Axel Kicillof respaldó a Cristina Kirchner: "Montan un show ante el inocultable efecto destructivo del gobierno de Milei"

El gobernador bonerense, Axel Kicillof, apoyó a Cristina Fernández de Kirchner minutos antes de que la expresidenta llegara a los tribunales federales de Comodoro Py para declarar por la Causa Cuadernos.

"El partido judicial de la mano del gobierno de Milei continúa su acoso contra @CFKArgentina. Después de una condena tan injusta como absurda, quieren someterla a otro espectáculo judicial. Montan este show justo cuando ya se torna inocultable el efecto destructivo de las políticas del gobierno, y mientras estallan escándalos como el de la criptoestafa, en el que actúan como encubridores los mismos que persiguen a los dirigentes del campo popular", publicó en X.

El partido judicial de la mano del gobierno de Milei continúa su acoso contra @CFKArgentina. Después de una condena tan injusta como absurda, quieren someterla a otro espectáculo judicial. Montan este show justo cuando ya se torna inocultable el efecto destructivo de las... — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 17, 2026

Al mismo tiempo, Kicillof replicó la convocatoria impulsada por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) para acompañar a la expresidenta desde primeras horas de la mañana.

Militantes la acompañaron hasta Comodoro Py

La movilización se inició a las 7 de la mañana frente al domicilio de Kirchner, desde donde militantes y dirigentes se concentraron para acompañarla hasta los tribunales de Comodoro Py, donde está prestando declaración indagatoria en la causa "Cuadernos".

Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria tras ser condenada a 6 años de cárcel e inhabilitada perpetuamente para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (causa "Vialidad").

La justicia ratificó que favoreció al empresario Lázaro Báez con licitaciones viales en Santa Cruz, perjudicando al Estado por más de US$ 500 millones