Interna del PJ bonaerense: los candidatos de Axel Kicillof ganaron en la mayoría de los distritos y La Cámpora venció en bastiones clave

Las elecciones internas del PJ bonaerense en 16 distritos dejaron el triunfo de las listas referenciadas en el gobernador Axel Kicillof en diez distritos, mientras que los postulantes identificados con la ex presidenta Cristina Kirchner se impusieron en cuatro bastiones. Los restantes dos tuvieron victorias de dirigentes vinculados a Sergio Massa.

Los candidatos de Kicillof ganaron en los municipios de Morón, San Miguel, Balcarce, Lincoln, Roque Pérez, San Nicolás, Zárate, Saladillo, Lobería y San Antonio de Areco. Los postulantes de la ex jefa de Estado vencieron en los PJ de General Pueyrredón (Mar del Plata), Coronel Suárez, Tres de Febrero y Magdalena. En Junín y Tornquist, los triunfadores responden al ex ministro de Economía.

Con el resultado de la interna, Kicillof aparece fortalecido en la conducción del PJ bonaerense, en el marco del acuerdo que lo proyecta a la presidencia del partido y reposiciona a su espacio Movimiento Derecho al Futuro como primera minoría dentro del peronismo provincial. En su entorno afirman que el Gobernador quedó "muy satisfecho" con el mapa interno y que ahora "hay que seguir construyendo" de cara a la disputa nacional.

Internas en el PJ bonaerense: los distritos clave

El foco de atención de estas internas del peronismo bonaerense estuvo en bastiones de peso como Morón, San Miguel, Mar del Plata y Tres de Febrero, debido a la mayor afluencia electoral.

Por el lado de Morón, la interna estuvo protagonizada por el intendente Lucas Ghi, cercano a Kicillof, y el ex jefe comunal Martín Sabbatella, identificado con Cristina Kirchner. Ganó la lista del PJ apoyada por Ghi, que encabezó Claudio Román, actual presidente del PJ moronense.

La agrupación que conduce Máximo Kirchner se impuso en cuatro distritos.

Y por el lado de San Miguel, compitieron tres nóminas, dos de ellas ligadas al Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que encabeza el gobernador bonaerense. El triunfo quedó en manos de Santiago Fidanza, respaldado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. La otra lista afín al MDF, comandada por Juanjo Castro con respaldo del ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis, resultó segunda, mientras que el tercer lugar fue para el dirigente cristinista Héctor Fernández, de Peronismo Militante.

En Mar del Plata, La Cámpora obtuvo su victoria más significativa. Se impuso Daniel Di Bártolo, candidato respaldado por María Fernanda Raverta, la referente local de la agrupación kirchnerista. Venció a la postulante kicillofista Adriana Donzelli.

Otro triunfo destacado para La Cámpora estuvo en Tres de Febrero. Allí, la victoria fue para Juan Debandi, que superó a Alejandro Collia, ex ministro de Salud bonaerense e identificado con Kicillof.

PJ bonaerense: el resto de los ganadores

San Nicolás: Sebastián Vignoles

Zárate: Leandro Matilla

Lobería: José Orbaiceta

San Antonio de Areco: Martín Lobos

Lincoln: Jorge Fernández

Balcarce: Sergio Aranga

Roque Pérez: Homero Salas

Saladillo: Fabián Salguero

Coronel Suárez: Damián Meier

Magdalena: Mirna Gurina

Junín: Fernando Burgos

Tornquis: Alberto Musso