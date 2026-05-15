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Viernes, 15 de mayo de 2026

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CICLO

Kicillof y Alak lanzaron un curso de formación política

El ciclo del PJ bonaerense se extenderá a lo largo de 16 encuentros y ya convoca a participantes de todo el país y del exterior. Arranca el 4 de junio y es gratuito.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires y presidente del PJ bonaerense, Axel Kicillof, y el intendente de La Plata, Julio Alak, lanzaron este jueves el ciclo de formación política "Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación" ante un Teatro Coliseo Podestá colmado, con la presencia de intendentes, ministros y dirigentes del Partido Justicialista.

La propuesta impulsada por el PJ de la Provincia se extenderá a lo largo de 16 encuentros y comenzará a implementarse el 4 de junio a través del Instituto de Capacitación Política (ICP), organismo con 26 años de experiencia en formación político-partidaria.

Kicillof y Alak lanzaron un curso de formación política

Una convocatoria histórica

El curso registró cerca de 20 mil inscriptos provenientes de las 23 provincias argentinas, la Ciudad de Buenos Aires y los 135 municipios bonaerenses. La iniciativa también trascendió las fronteras: participan argentinos residentes en el exterior y ciudadanos de países como México, Brasil, Venezuela, Colombia, España, Francia e Italia, entre otros.

Uno de los rasgos distintivos del ciclo es su perfil plural: más del 60% de los inscriptos no está afiliado a ningún partido político. Entre quienes sí tienen afiliación, hay representación de espacios diversos como la UCR, el Partido Socialista, la Izquierda, el PRO y partidos vecinalistas, además del propio PJ.

Kicillof y Alak lanzaron un curso de formación política

Qué dijo Kicillof

"En este nuevo orden internacional tan turbulento, los pueblos siguen necesitando que haya un Estado presente para crecer y desarrollarse; por eso, este curso de formación no es un ejercicio de nostalgia, sino un paso más para comprender la realidad y transformarla", sostuvo Kicillof durante el acto de lanzamiento.

Por su parte, Alak destacó "la enorme convocatoria de inscriptos y la gratuidad de la iniciativa" y reivindicó "el rol de los partidos políticos como los sujetos naturales de la democracia".

El cuerpo docente incluye, además de Kicillof y Alak, a Silvina Batakis, Jorge Taiana, Roberto Feletti, Roberto Salvarezza y Estela Díaz, entre otros referentes académicos y de gestión. Las clases se organizarán en cuatro módulos temáticos y serán transmitidas en vivo por YouTube. Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo de forma gratuita en www.icpweb.ar.

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