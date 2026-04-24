Axel Kicillof asume la conducción del PJ bonaerense

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, asume este viernes la presidencia del Partido Justicialista bonaerense.

El acto formal de proclamación de autoridades está convocado para las 14:00 en la sede partidaria de la calle 54, en la ciudad de La Plata, marcando un hito en el armado político del mandatario con vistas a las elecciones presidenciales del próximo año.

Nueva estructura de mando

La llegada de Axel Kicillof a la conducción se produce tras un proceso de negociación interna donde su sector logró imponerse.

El gobernador reemplazará en el cargo a Máximo Kirchner, quien dejará la presidencia de la estructura ejecutiva para pasar a encabezar el Congreso partidario.

Dentro del esquema de unidad alcanzado, la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente Federico Otermín ocuparán las vicepresidencias. Por su parte, la Secretaría General quedará bajo la responsabilidad de Mariano Cascallares, actual diputado provincial.

Objetivos y orden del día

El encuentro del Consejo Provincial tiene como ejes centrales la distribución de cargos operativos, el análisis del proceso de afiliaciones y una evaluación de la coyuntura política actual.

Según se desprende de la convocatoria oficial, la intención de la nueva cúpula es reorganizar el peronismo en el territorio más poblado del país tras los últimos resultados electorales.

A pesar de haber logrado una lista de consenso, la gestión de Axel Kicillof al frente del partido deberá lidiar con las tensiones latentes entre los distintos sectores que integran la coalición.



"La llegada de Kicillof a la presidencia partidaria aparece como un intento de consolidar su liderazgo y proyectarse a nivel nacional", sostienen analistas sobre el trasfondo de este recambio de autoridades.