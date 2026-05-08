El Gobierno de Javier Milei aprobó un nuevo Examen Integrado para el ingreso a residencias médicas: cuáles son los requisitos

El Gobierno, a través del Ministerio de Salud, oficializó este viernes una profunda reforma en el sistema de ingreso a residencias médicas al aprobar la creación del Exámen Integrado del Sistema Nacional de Residencias de la Salud (EI).

La decisión quedó formalizada esta madrugada mediante el Decreto 555/2026, publicado en el Boletín Oficial. De este modo, será la única vía de acceso para concursar cargos en hospitales e instituciones nacionales.

En el texto oficial, se indica que la medida fue adoptada luego de que se detectaran presuntos casos de fraude académico durante los exámenes de residencias 2025. En este contexto, la cartera sanitaria encabezada por Mario Iván Lugones derogó el régimen anterior y dispuso un nuevo esquema de control, validación y organización del concurso nacional.

Como parte de la reforma, el Ejecutivo creó el Comité de Adhesión al Examen Integrado del Sistema Nacional de Residencias de la Salud (CAEI), organismo que tendrá a su cargo la coordinación general del proceso. Este cuerpo estará integrado por representantes de instituciones nacionales, públicas y privadas adheridas al sistema, quienes ejercerán sus funciones de manera ad honorem.

Entre las principales las responsabilidades del CAEI se encuentran la definición del cronograma oficial, la elección de las sedes de evaluación, la determinación de la bibliografía obligatoria y la supervisión de los mecanismos de lectura, corrección y validación de los exámenes. Además, el Ministerio aprobó un convenio de adhesión para que hospitales y organismos puedan incorporarse al sistema unificado.

La reglamentación también estableció nuevos requisitos para quienes deseen acceder a las residencias médicas. Según lo dispuesto, podrán participar ciudadanos argentinos nativos, por opción o naturalizados. Los extranjeros deberán contar con DNI argentino o acreditar residencia temporaria o permanente mediante documentación oficial emitida por Migraciones.

En cuanto a la formación académica, los postulantes deberán poseer título universitario habilitante al momento de la inscripción. Los graduados en universidades extranjeras tendrán que presentar la correspondiente convalidación emitida por la Secretaría de Educación o una reválida otorgada por una universidad argentina, sin posibilidad de presentar documentación en trámite.

La inscripción será obligatoria a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SIISA), mediante una preinscripción online que tendrá carácter de declaración jurada. Los aspirantes deberán presentar DNI, constancia de CUIL o CUIT, título profesional y certificado de promedio general de la carrera. Además, se permitirá la inscripción postal para quienes residan a más de 75 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Respecto del examen, el nuevo sistema prevé una evaluación presencial escrita o digital compuesta por 100 preguntas de selección múltiple. El puntaje final se calculará mediante la fórmula que combina la nota del examen y el promedio universitario, con un adicional de cinco puntos para quienes hayan cursado sus estudios de grado en Argentina.

Por último, se fijaron criterios específicos de desempate y un mecanismo formal para realizar reclamos sobre los resultados publicados en el SIISA y en la página oficial del Ministerio de Salud.