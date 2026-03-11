Karina Milei al abogado de la AFA: "Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar"

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, utilizó sus redes sociales para responder al abogado defensor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Gregorio Dalbón.

El intercambio se produjo tras las declaraciones del representante legal del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, quien sugirió que el conflicto judicial por presunta evasión fiscal podría resolverse mediante una negociación política con la funcionaria.

El letrado sostuvo que la investigación no posee fundamentos jurídicos sólidos, sino que responde a una estrategia de persecución impulsada desde el Poder Ejecutivo Nacional y calificó la causa como una "cuestión absolutamente política".

Según consideró, la resolución del conflicto no vendría por la vía de los tribunales, sino a través de un entendimiento con una de las figuras jerárquicas del Gobierno y señaló a la secretaria general de la Presidencia como la interlocutora para finalizar el litigio.

Ante la repercusión de estos dichos, Karina emitió un comunicado a través de la red social X para desvincularse del tema: "Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia y si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley. Fin".

Fin. https://t.co/IbcZk3JvQ5 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) March 11, 2026

En tanto, el tesorero de la AFA se presentó este miércoles en los Tribunales de Comodoro Py para cumplir con las instancias procesales. No obstante, el dirigente optó por presentar un escrito en lugar de someterse a un interrogatorio.

En la causa también están imputados el actual presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, quien deberá presentar su declaración indagatoria este jueves.

La investigación se originó a partir de una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reclama aportes impagos por un monto que supera los 13 millones de dólares correspondientes a los últimos dos años.

"Desde nuestra perspectiva jurídica, la conducta que se intenta investigar es atípica, es decir, no configura delito alguno", dijo Dalbón en el ingreso a los tribunales de Retiro. Y añadió: "Por eso sostenemos con claridad que la AFA no ha cometido ningún delito, y confiamos en que, a medida que avance el proceso, esa circunstancia quedará plenamente demostrada".